Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Energía geotérmica en TenerifeTiempo en CanariasResiduos en TenerifeSuicidios en CanariasReapertura del CasinoCD TenerifeCristo de La Laguna
instagramlinkedin

Videojuegos Gratis

Los suscriptores de PS Plus Extra y Premium recibirán hasta 10 juegos en septiembre

Descubre todos los juegos que llegarán a los catálogos de PS Plus Extra y Premium en septiembre, con ocho títulos para ambos niveles y dos adicionales para Premium

Algunos de los juegos que estarán disponibles en este mes de septiembre con la suscripción a PS Plus.

Algunos de los juegos que estarán disponibles en este mes de septiembre con la suscripción a PS Plus. / Sony

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alberto Yañez – Elsotanoperdido

Sony ha publicado la relación de juegos para PS4 y PS5 que se incorporarán durante septiembre a los catálogos de los planes Extra y Premium. En total se anuncian diez títulos, ocho destinados al Catálogo de juegos de ambos niveles de suscripción y dos incorporaciones reservadas para PlayStation Plus Premium que estarán disponibles desde el 15 de septiembre.

Para comenzar, ‘Ball x Pit’, ‘RuneScape: Dragonwilds’ y ‘WWE 2K26’ se acompañarán de producciones como, ‘Date Everything!’, ‘Slitterhead’, ‘Dungeons of Hinterberg’ y ‘Sniper Elite: Resistance’. Por su parte, la modalidad Premium recibe ‘Mega Man X Command Mission’ y ‘Metro Redux’. A continuación, repasamos todas las incorporaciones anunciadas para ambos planes.

Un video de YouTube titulado "The Show Takes Over - WWE 2K26".

PlayStation Plus Extra y Premium en septiembre de 2026:

‘RuneScape: Dragonwilds’ (PS5)

‘WWE 2K26’ (PS5)

‘Ball x Pit’ (PS5)

‘Date Everything!’ (PS5)

‘Slitterhead’ (PS5, PS4)

‘Ninja Gaiden: Ragebound’ (PS5, PS4)

‘Dungeons of Hinterberg’ (PS5, PS4)

‘Sniper Elite: Resistance’ (PS5, PS4)

PlayStation Plus Premium

‘Mega Man X Command Mission’ (PS5, PS4)

‘Metro Redux’ (PS4)

Noticias relacionadas

Tráiler del videojuego Metro Redux.

Los juegos mensuales de septiembre siguen disponibles

Antes de terminar, no está de más recordar que todavía se pueden reclamar los juegos mensuales del programa PlayStation Plus básico correspondientes a septiembre, entre los que se encuentran ‘Sniper Elite: Resistance’ para PS5 y PS4, ‘MLB The Show 26’ para PS5, ‘Wobbly Life’ para PS5 y PS4 y ‘Chained Echoes’ para PS4. Los cuatro permanecerán disponibles hasta el 5 de octubre.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía Local detiene a una persona por entrar sin autorización en la vivienda que tenía alquilada a otra en Güímar
  2. Las universidades canarias colaboran en un hallazgo histórico: un esqueleto del siglo XV en Lanzarote con una efermedad europea
  3. La edil de Comercio de Santa Cruz de Tenerife propone copiar el modelo de Las Palmas de Gran Canaria para abrir los domingos
  4. Persecución en pleno Santa Cruz de Tenerife: choca contra los coches policiales e intenta agredir a los agentes tras conducir bebido, sin carnet, seguro ni ITV
  5. La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pide tres años de cárcel para el vendedor de una autocaravana que no entregó
  6. Pedro Suárez será el candidato del PP a La Laguna con la vivienda y la tecnología como prioridades
  7. El Real Casino de Tenerife puede seguir abierto: la Justicia mantiene la suspensión del cierre por actividades clandestinas
  8. La Guardia Civil descubre una plantación de marihuana tras acudir a apagar un incendio en Arafo

Los suscriptores de PS Plus Extra y Premium recibirán hasta 10 juegos en septiembre

Los suscriptores de PS Plus Extra y Premium recibirán hasta 10 juegos en septiembre

El Tribunal Supremo cambia las reglas de Hacienda: los autónomos podrán deducirse estos gastos aunque no generen un ingreso inmediato

El Tribunal Supremo cambia las reglas de Hacienda: los autónomos podrán deducirse estos gastos aunque no generen un ingreso inmediato

Porsche ingresará 1.000 millones de euros tras vender sus participaciones en Bugatti y Rimac

Porsche ingresará 1.000 millones de euros tras vender sus participaciones en Bugatti y Rimac

La TF-5 entre Icod y El Tanque reabrirá al tráfico este viernes por la noche

La TF-5 entre Icod y El Tanque reabrirá al tráfico este viernes por la noche

Cuidado con escanear estos códigos QR: los ciberdelincuentes buscan robar datos bancarios de los tinerfeños con este método

Cuidado con escanear estos códigos QR: los ciberdelincuentes buscan robar datos bancarios de los tinerfeños con este método

Tatiana Huezo (54 años, cineasta): "Detrás de mis películas hay una inquietud profunda por entender algo del mundo"

Tatiana Huezo (54 años, cineasta): "Detrás de mis películas hay una inquietud profunda por entender algo del mundo"

Italia deja en suspenso la cumbre del MED5 con España tras la crisis migratoria por Ceuta

Italia deja en suspenso la cumbre del MED5 con España tras la crisis migratoria por Ceuta

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife acoge el primer suministro de gas natural mediante camiones cisterna

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife acoge el primer suministro de gas natural mediante camiones cisterna
Tracking Pixel Contents