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Crimson Desert Enhanced: la expansión Charting the Unknown nos permitirá navegar, bucear y gestionar propiedades

El primer contenido descargable para el juego llegará antes de lo esperado e incluso las reservas para consola y PC ya están disponibles

La nueva expansión de Crimson Desert traerá consigo novedades interesantes.

La nueva expansión de Crimson Desert traerá consigo novedades interesantes. / Agencias

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Carlos de Ayala – Elsotanoperdido

Si bien los responsables de Pearl Abyss había adelantado que preparaban contenido nuevo para ‘Crimson Desert Enhanced’, lo que no sabíamos es que podremos jugarlo muy pronto, porque durante el State of Play de Sony, la compañía presentó ‘Charting the Unknown’, su primer paquete de contenido descargable, cuyo estreno mundial está previsto para el viernes 16 de octubre de 2026 a medianoche.

El paquete de expansión, que ya tiene sus incentivos de reserva anunciados, se podrá descargar en las versiones de PS5, Xbox Series, Steam y Epic Games Store. No está demás tener en cuenta que actualmente en PlayStation y Xbox se aplica un descuento del 10% durante un periodo limitado. En cualquier caso, las reservas incluyen dos objetos exclusivos relacionados con las nuevas actividades submarinas que incorpora el DLC:

Conjunto de buceo del explorador para Kliff y Oongka.

Conjunto de buceo del explorador para Damiane.

Imáganes de las nuevas novedades que se vienen en la expansión de Crimson Desert.

Imáganes de las nuevas novedades que se vienen en la expansión de Crimson Desert. / Agencias

¿Qué encontraremos en Charting the Unknown?

La expansión se compromete a expandir las aventuras de Kliff, Oongka y Damiane más allá de las costas de Pywel, donde podrás hacerte con tu propio barco, navegar hacia nuevas islas y bucear para investigar tesoros submarinos, ruinas hundidas y secretos ocultos bajo las aguas. Como puedes imaginar, el mar traerá además nuevos peligros, tanto en la superficie como en las profundidades, junto a enemigos inéditos y combates especialmente exigentes. De hecho, será necesario modificar las tácticas dependiendo de cada situación y aprovechar las posibilidades que se abran durante los enfrentamientos.

‘Charting the Unknown’ también promete que ampliará las características relacionadas con la vida cotidiana en Pywel, puesto que ahora el sistema de vivienda permitirá crear y personalizar tu hogar con mayor libertad. Al mismo tiempo podremos aprovechar el sistema de alquiler y gestión de instalaciones para aumentar nuestra fortuna y estrechar relaciones con los habitantes.

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Tráiler de Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown.

La expansión también promete nuevas historias repartidas por Pywel, relacionadas con una presencia siniestra en el desierto, un conflicto político, un viaje más allá del tiempo y un antiguo secreto oculto bajo las olas. Kliff, Oongka y Damiane tendrán sus propios caminos dentro de estas tramas mientras intentan comprender qué futuro les espera. ‘Charting the Unknown’ estará disponible el 16 de octubre de 2026 para PS5, Xbox Series, Steamy Epic Games Store.

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