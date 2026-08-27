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Warlock Dungeons & Dragons se luce entre secuencias de magia, combates brutales y mundo abierto

Kaatri no tiene intención de resolver el asunto hablando y el primer gameplay ya deja patente cómo piensa hacerlo

Warlock Dungeons &amp; Dragons fue presentado en la Gamescom 26.

Warlock Dungeons & Dragons fue presentado en la Gamescom 26. / Agencias

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Carlos de Ayala – Elsotanoperdido

En el evento inaugural de Gamescom 2026, los estudios Invoke y Wizards of the Coast presentaron una nueva incursión en el universo fantástico de ‘Dungeons & Dragons’ con el primer vídeo de jugabilidad de ‘Warlock’, su prometedora aventura brutalista.

Kaatri desata su furia en el Opening Night Live 2026

Invoke Studios llegó cargado a Colonia con un vídeo realmente cuidado de su propuesta de juego donde se ofrecen algunas pinceladas del oscuro mundo abierto de fantasía que propone ‘Warlock’. En realidad, lo hace para darnos una muestra de la jugabilidad que experimentaremos como Kaatri, una veterana maestra de armas que acepta un pacto peligroso y obtiene acceso a poderes procedentes de otro mundo. Todo lo anterior se lo proporcionará Tasha, que ejercerá además como maestra y fuente de poder de la protagonista, enseñándole a percibir la denominada Raw Magic, una energía oculta por Darkon capaz de ampliar y transformar sus capacidades mágicas.

Warlock Dungeons &amp; Dragons imágenes del videojuego.

Warlock Dungeons & Dragons imágenes del videojuego. / Agencias

Las imágenes mostradas por Wizards of the Coast permiten a Kaatri exhibir buena parte de sus recursos, combinando experiencia con las armas y un repertorio compuesto por magia prohibida, hechizos, rituales y armamento sobrenatural. El sistema permite además combinar conjuros entre sí y utilizarlos para intervenir sobre el entorno, la posición de los enemigos e incluso el clima, de manera que la magia participa tanto en los enfrentamientos como en la manera de avanzar por Darkon.

En combate, Kaatri puede recurrir a armas cuerpo a cuerpo de origen sobrenatural, cada una con propiedades diferentes, aunque al mismo tiempo dispone de un abanico de hechizos que la permiten preparar determinadas situaciones antes de entrar directamente en contacto con los enemigos. Invoke plantea, por tanto, una relación bastante estrecha entre observación, experimentación y combate, con diferentes soluciones ante las criaturas que defienden cada escenario.

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Warlock llegará durante 2027

El primer gameplay también deja muestras del funcionamiento de una mazmorra, una variedad generosa de monstruos y situaciones de lo más variopintas, dejando entrever una aventura donde las capacidades mágicas tienen utilidad más allá de causar daño durante los enfrentamientos. Mientras tanto, seguimos esperando la fecha de lanzamiento de ‘Warlock: Dungeons & Dragons’, que al menos ha confirmado que tiene previsto su debut en 2027 para PC, PS5 y Xbox Series.

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