Nuevos Horizontes
Xbox quiere su propio platino y trabaja en una recompensa al estilo PlayStation
La compañía estudia una distinción para los juegos completados, aunque todavía no ha revelado nombre ni funcionamiento
Carlos de Ayala – Elsotanoperdido
Los jugadores de Xbox llevan años rogando a Microsoft una recompensa especial por completar todos los logros de un juego, algo similar al trofeo de platino de PlayStation. Pero no ha sido hasta ahora cuando la compañía parece dispuesta a atender esa solicitud y prepara novedades para finales de 2026.
Ha sido la propia Asha Sharma, consejera delegada de Xbox, quien lo ha confirmado a través de su perfil personal en X tras la pregunta de un usuario sobre un equivalente al platino de Sony, cuando respondió que el equipo trabaja en “algo para finales de año”, aunque no revela fecha concreta para su implantación.
Recompensa para los juegos completados al cien por cien
Los de Redmond todavía no han explicado si esta especie de “reconocimiento” se concederá mediante un logro independiente, una insignia especial o una mención dentro del perfil. En el caso de PlayStation se entrega el platino al conseguir el resto de los trofeos de la lista principal de un juego, mientras Xbox mantiene el Gamerscore como base de su sistema. Por tanto, la compañía podría conservar esa configuración de puntuación tradicional y añadir un distintivo reservado a los títulos completados al cien por cien.
Todo esto se hace público mientras Xbox prueba nuevas formas de ordenar el historial de logros entre los miembros del programa Xbox Insider. Los usuarios del plan de pruebas pueden organizar los juegos por nombre, porcentaje completado, Gamerscore conseguido o número de logros desbloqueados, tanto en orden ascendente como descendente, pero nada relacionado con el nuevo logro. Microsoft tampoco ha indicado cuándo ofrecerá nuevos detalles, aunque la referencia a finales de año sitúa la posible presentación antes de cerrar 2026, aunque una prueba anticipada mediante Xbox Insider sigue siendo una posibilidad sin confirmar.
La conversión de juegos físicos en licencias digitales
En paralelo, la última oleada de documentos filtrados señala que la empresa trabaja en ‘Disc to Digital’, un programa que permitiría introducir un disco compatible de Xbox One o Xbox Series X en una consola Xbox con lector y recibir una licencia digital vinculada tanto a la cuenta como al propio soporte físico.
La licencia cambiaría de cuenta cuando el disco se utilizase mediante un perfil diferente y desaparecería del anterior propietario si el soporte se vendiese o prestase. Su posible llegada permitiría conservar las colecciones físicas en los futuros dispositivos sin lector, siempre que el usuario mantenga el disco asociado a la licencia, aunque los discos de Xbox 360 y de la Xbox original quedarían excluidos, mientras algunos títulos de Xbox One podrían no funcionar debido a las características empleadas durante su fabricación.
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