Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Canarios en el Mundial de FútbolCook Music FestCadáver en TenerifeCD TenerifeLímite de casas a extranjerosTiempo en TenerifePrimera víctima franquista en Tenerife
instagramlinkedin

'Héroes de Faerûn' y 'Aventuras en Faerûn' llegan en castellano y nos devuelven a los Reinos Olvidados

Forgotten Realms estrena dos libros en castellano con reglas, aventuras y material para levantar campañas en Faerûn

Forgotten Realms estrena dos libros en castellano.

Forgotten Realms estrena dos libros en castellano.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alberto Yañez – Elsotanoperdido

Los Reinos Olvidados llevan décadas siendo uno de los universos más queridos por los jugadores de ‘Dungeons & Dragons’. Pero incluso más allá, las novelas protagonizadas por Drizzt Do’Urden y videojuegos como ‘Baldur’s Gate’ han convertido Faerûn en uno de los lugares más conocidos del juego de rol. Ahora, las ediciones en castellano de ‘Forgotten Realms: Héroes de Faerûn’ y ‘Forgotten Realms: Aventuras en Faerûn’ llegarán a las tiendas el próximo 4 de agosto.

Hemos podido echar un vistazo a ambos libros antes de su lanzamiento y para ir anticipando material. Apuntan que ambos volúmenes reúnen cantidad de posibilidades para los jugadores y jugoso material para los Dungeon Masters, además de recuperar lugares, facciones y elementos característicos de Faerûn.

Dos manuales que van de la mano

Aunque pueden utilizarse por separado, ambos manuales están concebidos para funcionar como un conjunto. Con esto, ‘Forgotten Realms: Héroes de Faerûn’ se ha diseñado teniendo en cuenta a los jugadores, como demuestra la reunión de opciones desplegada para crear personajes vinculados a los Reinos Olvidados y las ocho subclases inspiradas en este escenario, además de 34 dotes, 18 trasfondos y 19 nuevos conjuros que dan más posibilidades a la hora de montar un personaje.

Una imagen de 'Forgotten Realms: Aventuras en Faerûn'.

Una imagen de 'Forgotten Realms: Aventuras en Faerûn'. / .

El libro también incorpora la magia de círculo, una forma cooperativa de lanzar determinados conjuros entre varios personajes y dedica varias páginas al trasfondo del mundo e incluye información sobre ocho facciones, clásicas y de reciente incorporación, además de diez lugares de Faerûn que ayudan a dar forma al pasado y las motivaciones de cada personaje.

Por su parte, ‘Forgotten Realms: Aventuras en Faerûn’ se dirige a los Dungeon Masters. Reúne más de 50 aventuras cortas listas para jugar con personajes de niveles 1 a 15, además de cinco ambientaciones, cada una con su propia guía. Entre ellas hay campañas de fantasía urbana en ‘Baldur’s Gate’ y propuestas de terror y supervivencia en el Valle del Viento Helado.

El contenido se complementa con 37 monstruos y villanos, doce objetos mágicos nuevos y una aventura introductoria, además de la biblioteca perdida de Lethchauntos, confeccionada para personajes de niveles 1 a 3 y adaptable a cualquiera de las ambientaciones incluidas.

Material para levantar una campaña

Además de las reglas, los dos manuales reúnen información y recursos para llevar a la mesa algunos de los lugares más conocidos de ‘Dungeons & Dragons’. Pueden consultarse durante las sesiones y también antes de preparar personajes o campañas nuevas.

Una imagen de 'Forgotten Realms: Aventuras en Faerûn'.

Una imagen de 'Forgotten Realms: Héroes en Faerûn'. / .

Hay material para idear campañas en ciudades como ‘Baldur’s Gate’ o ‘Neverwinter’, además de propuestas de terror y supervivencia en las zonas más agrestes del Valle del Viento Helado. El trasfondo, las reglas y aventuras incluidas pueden servir tanto a grupos veteranos como a aquellos que preparan su primera campaña en Faerûn. Buena parte del contenido puede trasladarse a campañas en marcha y las nuevas opciones para personajes, los monstruos adicionales o los objetos mágicos pueden sumarse a una campaña ya iniciada, sin necesidad de comenzar desde cero.

Noticias relacionadas

En definitiva

En líneas generales, cada manual plantea una manera distinta de acercarse a los Reinos Olvidados. Héroes de Faerûn se centra en la creación de personajes, mientras Aventuras en Faerûn reúne aventuras y material para preparar campañas. Con su lanzamiento en castellano previsto para el 4 de agosto, ambos libros darán a los jugadores una nueva ocasión para volver a los Reinos Olvidados o montar allí su primera campaña.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran en Tenerife el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición
  2. Denuncian en Tenerife la invasión de fincas privadas por senderistas desaprensivos en un espacio protegido
  3. Es oficial: la Seguridad Social permite sumar hasta cinco años de cotización al recuperar prácticas antiguas antes de 2028
  4. Mandos de la Unipol de Santa Cruz de Tenerife analizan la fórmula para reflotar la unidad tras cuatro años después
  5. Es oficial: la UE cambia los billetes de avión a partir de este verano y los pasajeros tendrás más derechos en sus vuelos
  6. Los hermanos tinerfeños Díaz-Graham se destapan al final de la Summer League para derrotar al campeón de la NBA
  7. Dónde ver en directo la final del Mundial entre España-Argentina en Tenerife
  8. Muere una persona tras ser golpeada por las hélices de una embarcación en La Palma

Patrimonio busca revitalizar los kioscos de Santa Cruz de Tenerife tras décadas sin nuevas licencias

Patrimonio busca revitalizar los kioscos de Santa Cruz de Tenerife tras décadas sin nuevas licencias

Tenerife estrena su primer Gallery Weekend para acercar el arte contemporáneo al gran público

Tenerife estrena su primer Gallery Weekend para acercar el arte contemporáneo al gran público

El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: por qué hoy se trabajar aunque España haya ganado el Mundial

El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: por qué hoy se trabajar aunque España haya ganado el Mundial

El nuevo Plan de Cooperación Municipal de Tenerife estrena un sistema de financiación que beneficiará a los municipios con menor capacidad económica

El nuevo Plan de Cooperación Municipal de Tenerife estrena un sistema de financiación que beneficiará a los municipios con menor capacidad económica

Pedri no se olvida de Canarias tras ganar el Mundial con España

Pedri no se olvida de Canarias tras ganar el Mundial con España

Entradas disponibles para el duelo ante el Getafe CF: el club activa la venta presencial en el estadio a partir de este lunes

Entradas disponibles para el duelo ante el Getafe CF: el club activa la venta presencial en el estadio a partir de este lunes

El Monumento a Franco entra en la era digital: arte, memoria y polémica en Tenerife

El Monumento a Franco entra en la era digital: arte, memoria y polémica en Tenerife

Pedri: el sueño que Plátano de Canarias también hizo suyo

Pedri: el sueño que Plátano de Canarias también hizo suyo
Tracking Pixel Contents