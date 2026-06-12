Fable se muestra en acción con un extenso vídeo, aunque aún queda mucho para su estreno

Tras establecer su estreno para el 23 de febrero de 2027, el nuevo 'Fable' desarrollado por Playground Games, se ha dejado ver en una demo de 30 minutos de duración que deja muestras de varios aspectos de Albión, incluida su economía, combate y la manera en que los habitantes reaccionan ante el héroe. Desde los primeros minutos, el material confirma que el juego mantendrá el humor británico de sus predecesores y, por ejemplo, mientras el protagonista pasea por la ciudad, se topa con un grupo que intenta resolver el destino de Colin, un cerdo parlante que puede acabar cocinado o salvarse, según la elección del jugador.

Una población con vida propia

El vídeo también muestra que 'Fable' se apoyará en un sistema de relaciones más elaborado que en entregas anteriores. Ya no bastará con hacer un regalo para iniciar un romance, también habrá que cumplir ciertos requisitos, como vestir ropa lujosa o tener al menos una residencia propia. Para ello, la desarrolladora plantea una Albión formada por más de 1.000 personajes no jugables, cada uno con funciones, personalidad y rutinas propias. La intención del estudio es que los habitantes no sean simples figuras de fondo, sino personas con nombre, vivienda, trabajo, horarios, motivaciones y reacciones particulares ante el jugador.

Fable. / .

Este planteamiento también tendrá consecuencias en la reputación, ya que los rasgos de cada personaje determinarán cómo responde al héroe según la fama ganada en cada asentamiento. Así, algunos vecinos podrán mostrarse más receptivos, mientras que otros rechazarán cualquier intento de trato personal. El sistema funciona de manera individual, en lugar de seguir una escala general de simpatía u odio como en entregas anteriores.

Albión tiene sus reglas

La desarrolladora promete que el jugador podrá formar parte de la vida de los habitantes de Albión de varias maneras. Por ejemplo, podrá comprar casas, convertirse en arrendador, adquirir tiendas, contratar empleados y modificar salarios o alquileres. Si la reputación del héroe no convence a un candidato, la tienda puede quedarse sin personal, cerrar sus puertas y dejar de producir ingresos.

El jugador podrá relacionarse sentimentalmente con cualquier habitante adulto de Albión, salir, casarse, formar una familia o compartir casa, aunque no todas esas opciones tendrán que darse a la vez. También podrá acabar con ellos, si así lo decide. Aun así, los asentamientos volverán a poblarse poco a poco, de modo que siempre llegarán nuevos vecinos para ocupar las casas y empleos que hayan quedado libres.

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Fable - Gameplay Demo

Un video de gameplay de Fable.

Un mundo que se recompone

Las acciones del jugador también afectarán a la vida de los asentamientos. Xbox pone como ejemplo el cadáver de Dave the Giant, capaz de cambiar la imagen de Silverbrook, atraer visitantes durante un tiempo y modificar el precio de las viviendas. 'Fable' llegará el 23 de febrero de 2027 a Xbox Series X|S, Xbox en PC, la nube y Xbox Game Pass. También estará disponible en Steam y PS5, además de contar con Xbox Play Anywhere.