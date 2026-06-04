'Red Dead Online' reparte recompensas dobles para todos los oficios durante el mes de junio

Rockstar Games ha revelado las bonificaciones de junio para 'Red Dead Online', un mes especialmente provechoso para Cazarrecompensas, Comerciantes, Coleccionistas, Naturalistas y Licoristas. Conviene ir por partes, porque hay mucho contenido disponible hasta el 29 de junio.

Para abrir boca, los Cazarrecompensas recibirán el doble de RDO$ y EXP al entregar fugitivos normales, infames y legendarios, tanto vivos como muertos. Los Coleccionistas también obtendrán el doble de RDO$ y EXP al vender colecciones completas a Madam Nazar, mientras que los Licoristas, Comerciantes y Naturalistas ganarán el doble al vender licor, completar entregas comerciales y muestras de animales.

Doble de oro en los retos diarios

Durante todo el mes, los retos diarios ofrecerán el doble de oro. Además, completar todos los retos diarios en un solo día permitirá conseguir las espuelas Goldwing, mientras que completar todos los retos diarios de Comerciante desbloquearán las botas Clovelly.

El atuendo Clovelly se podrá completar poco a poco durante el mes. Bastará con recoger un fósil para recibir los tirantes caídos Clovelly, cazar un fugitivo legendario antes del 29 de junio para conseguir la camisa, tomar muestras de cualquier animal legendario para obtener los pantalones y destruir una barricada de recaudadores para hacerse con el sombrero.

Mapas del tesoro para jugadores de nivel 20

Durante junio, los jugadores que entren en 'Red Dead Online' con un oficio al nivel 20 podrán recibir un mapa del tesoro distinto cada semana. Del 2 al 8 de junio será el turno de los Licoristas, con el mapa del norte de Ridgewood; del 9 al 15, los Cazarrecompensas recibirán el del campo de batalla de la Guerra de Secesión; del 16 al 22, los Coleccionistas obtendrán el de O'Creagh's Run; y del 23 al 29, los Comerciantes podrán hacerse con el del pantano de Bluewater.

Viajes rápidos gratis, ropa temporal y descuentos

Rockstar también ha activado viajes rápidos gratuitos durante este periodo, una ayuda útil para moverse por el mapa sin gastar dinero del juego. A ello se suma el regreso por tiempo limitado del abrigo Irwin, la gorra a cuadros, el sombrero de caimán, el corsé Chambliss y la falda remangada.

También se podrá conseguir sin coste un atuendo creado por Kindainappropriate_, de r/reddeadfashion, formado por el sombrero de regimiento, el abrigo Fernwater, el calzón enterizo para personajes masculinos o la blusa de trabajo para personajes femeninos, los pantalones con dobladillo desgastados, las botas Lumber y el cubrecuello.

En el apartado de descuentos, la licencia de Cazarrecompensas, la mesa de carnicero, la bolsa de Coleccionista, la destilería y el kit de toma de muestras tendrán una rebaja de 5 lingotes de oro. También habrá un 50% de descuento en gestos, pistolas y estilos personalizados para pistolas, un 40% en botas, guantes y faldas, un 30% en caballos y atuendos de oficio, y un 25% en los atuendos Clelland y Haraway.

Noticias relacionadas

Un mes para celebrar todos los oficios de la frontera

Con estas bonificaciones ‘Red Dead Online' reparte recompensas entre casi todas las actividades principales del juego, desde la caza de fugitivos y las ventas comerciales hasta las colecciones, el licor clandestino y las muestras de animales, así que estas tardando en aprovechar las bonificaciones del oficio que tengas más avanzado.