Minecraft Dungeons II confirma su regreso para 2026 en la presentación de Minecraft Live

En el marco de Minecraft Live 2026, donde se han revelado las novedades y próximas actualizaciones gratuitas de ‘Minecraft’, Mojang Studios y Double Eleven han aprovechado para revelar nuevos detalles sobre ‘Minecraft Dungeons II’ y mostrar su primer vídeo. Vamos entonces con las novedades, que son muchas.

Un desarrollo sin sobresaltos

La compañía británica de software, que trabaja junto a Mojang Studios en la secuela de ‘Minecraft Dungeons’, ha querido aprovechar su intervención en el evento en directo para asegurar que el desarrollo del título avanza sin sobresaltos, que el juego sigue previsto para otoño de 2026 y que se publicará en Xbox Series, PS5, Switch, Switch 2, Steam y Xbox en PC, además de llegar desde el día de estreno al catálogo de Game Pass.

Minecraft Dungeons. / .

Si observamos las secuencias mostradas en su primer vídeo también podemos hacernos una idea del trabajo que ambos equipos están realizando para ampliar la jugabilidad y los contenidos de esta línea derivada. En todo caso, no cabe esperar cambios radicales, porque el nuevo ‘Minecraft Dungeons’ se mantendrá fiel a la propuesta del juego original, aunque añadirá encuentros de mayor escala, lugares inéditos dentro de su universo, más botín y juego cooperativo para hasta cuatro jugadores.

Mojang Studios aún no ha dado una fecha exacta, pero sí ha adelantado que los jugadores tendrán que hacer frente a una amenaza distinta, recorrer zonas olvidadas y combatir contra enemigos inéditos, entre ellos el Twisted Warden, en una secuela que llegará seis años después del estreno del primer juego.

Chaos Cubed se acerca a Minecraft

‘Minecraft’, por su parte, también recibirá nuevos contenidos durante 2026, ya que tras el lanzamiento de Tiny Takeover en marzo, en Mojang se preparan para estrenar Chaos Cubed, el siguiente contenido gratuito, que estará disponible a partir del 16 de junio. La actualización añadirá las cuevas de azufre, un bioma subterráneo de tonos rojos y amarillos donde habrá manantiales de azufre y gases peligrosos para los jugadores que entren sin la protección adecuada.

También implementa bloques de cinabrio y azufre, unos materiales que permiten crear nuevas piezas y elementos decorativos. A ellos se suma el cubo de azufre, una criatura capaz de absorber bloques y cambiar su comportamiento según el material que haya ingerido.

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Video de Minecraft Live en YouTube.

Contenido de otoño

Además de Chaos Cubed, la casa de entretenimiento también mostró parte del siguiente contenido de ‘Minecraft’, un paquete que está previsto para otoño de 2026. La actualización todavía no tiene nombre oficial, aunque su presentación nos ha dejado ver un bosque moteado, álamos, arbustos rojos y campamentos abandonados. Aunque sea difícil de resistir, habrá que esperar a que Mojang vaya revelando más detalles durante los próximos meses.