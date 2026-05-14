El futuro de Dead Space 4 se complica por los costes actuales de desarrollo

Space', ha enfriado las esperanzas de los seguidores que aguardaban una cuarta entrega y una conclusión definitiva para la serie. En una entrevista reciente, afirmó que ve poco probable el lanzamiento de un nuevo juego, ya que los títulos de la franquicia no venden lo suficiente como para compensar los costes actuales de una producción de terror de gran presupuesto.

Costes millonarios sin retorno asegurado

"Los números simplemente no cuadran", explica Beaver en declaraciones a FRVR. "Es decepcionante que no podamos llevar una franquicia tan querida a su conclusión lógica, pero llevo demasiado tiempo como productor como para no mirar las cifras. Entiendo los números, entiendo lo que está pasando y también por qué ni siquiera Motive recibió luz verde para seguir adelante después del remake".

El antiguo productor reconoce que 'Dead Space' cuenta con una base de leales seguidores que, sin duda, comprarían un nuevo juego de la franquicia, pero entiende que esa base no basta para alcanzar el volumen de ventas necesario. No podemos olvidar que el remake de 2023 fue bien recibido por crítica y público, aunque sus ventas estimadas rondaron los 2 millones de unidades, lejos de los resultados que Electronic Arts estimaba para invertir de nuevo en la franquicia.

Dead Space 4 / .

Según Beaver, cuando se lanzó el tercer juego, la referencia estaba en vender 5 millones de unidades para justificar su desarrollo. "Creo que ahora la cifra ronda los 15 millones de unidades, teniendo en cuenta los costes", afirma, antes de añadir que "los juegos de terror tienen un límite" en ventas

Las grandes compañías buscan ingresos constantes

Beaver tampoco dejó pasar la oportunidad para referirse al interés de las grandes compañías por encontrar su próximo gran juego como servicio. Aunque algunas parecen estar moderando su apuesta por este tipo de proyectos, el antiguo productor entiende que la necesidad de mantener ingresos durante mucho tiempo se ha convertido en el mayor obstáculo para títulos como 'Dead Space'.

"Las empresas buscan ahora el próximo 'Fortnite'. Necesitan algo que genere ingresos constantes…", afirma. "Un juego para un solo jugador sin un servicio en línea es un modelo de negocio obsoleto". A pesar de esa interpretación, el antiguo productor de 'Dead Space' reconoce el éxito de 'Resident Evil', cuyo último lanzamiento, 'Resident Evil Requiem', ha superado los 7 millones de unidades vendidas con su propuesta de terror para un jugador, según reveló su propio director, Koshi Nakanishi.

Vídeo de YouTube sobre un tema interesante.

Dead Space sigue a la espera de cerrar

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El contexto tampoco invita al optimismo para la franquicia. Glen Schofield, director del 'Dead Space' original, aseguró en diciembre de 2024 que propuso a EA una cuarta entrega junto a Christopher Stone y Bret Robbins, pero la compañía rechazó la idea en aquel momento. De modo que la marca sigue sin una entrega de cierre anunciada, pese al interés que mantiene entre parte de los jugadores.