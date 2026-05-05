5 videojuegos de terror que merecen secuela o una nueva oportunidad

El género de terror goza de muy buena salud en prácticamente todas las formas de entretenimiento y, por supuesto, en los videojuegos no es una excepción. De hecho, basta echar un vistazo a sus series más longevas para comprobar que las obras de terror casi siempre reciben secuelas (cuando funcionan bien), hasta el punto de que algunas de las franquicias más populares acumulan tantos capítulos y derivados que cuesta ponerse al día después de un tiempo. Aun así, a veces nos encontramos con grandes títulos de género que tardan años en recibir una continuación, o que directamente nunca la han tenido, incluso cuando pedían una nueva entrega. Para repasar algunos ejemplos, hemos seleccionado algunas de las obras que merece la pena conocer.

World of Horror

Para los lectores familiarizados con la obra de Junji Ito, ‘World of Horror’ la experiencia resulta casi hecha a medida, ya que combina una estética en blanco y negro de 1 bit, creada con Microsoft Paint y cercana al manga de terror japonés, con una mezcla de horror cósmico lovecraftiano, rol ligero, combates por turnos y un extra de horrores. En cada partida, debes resolver cinco sucesos extraños para derrotar al antiguo dios que aterroriza tu ciudad. Desafortunadamente, nunca tuvo una secuela, aunque en 2026 tiene anunciado nuevo contenido con la actualización 1.2 e incluso una adaptación a juego de mesa. Un ejemplo de material original que aún permitiría nuevas entregas.

World of Horror - Launch Trailer

Darkwood

‘Darkwood’ es una referencia habitual entre los seguidores del terror independiente y no podía faltar en esta lista, ya que propone una experiencia de supervivencia con vista cenital, sin sustos previsibles ni marcadores, en la que el jugador queda atrapado en un bosque misterioso, hostil y lleno de criaturas capaces de acabar con él al menor descuido. Durante el día, debes encontrar recursos y respuestas sobre cómo escapar, pero por la noche necesitas encontrar lugares seguros, cerrados y bien iluminados para sobrevivir.

Es un juego exigente y de atmósfera opresiva que durante años se quedó sin secuela, aunque esa situación ha cambiado con el anuncio de ‘Darkwood 2’, una continuación independiente ambientada en los años noventa en el mar de Aral, desarrollada por Ice-Pick Lodge, publicada por Hooded Horse y con Acid Wizard Studio, el equipo original, implicado como consultor y aún propietario de la serie.

Darkwood - Launch Trailer

SOMA

De los mismos desarrolladores de ‘Amnesia’, ahora nos detenemos en ‘SOMA’, un gran juego de terror psicológico y ciencia ficción ambientado en PATHOS-II, una instalación submarina bajo el Atlántico, donde Simon Jarrett despierta en el futuro sin recordar cómo ha llegado allí ni por qué, mientras la historia plantea preguntas sobre la identidad, conciencia y supervivencia.

La obra plantea terror psicológico de ciencia ficción y revelaciones argumentales pensadas para dejar poso incluso mucho después de terminarla, así que merece la pena probar si todavía no lo has jugado, especialmente porque no cuenta con secuela directa, aunque Frictional Games ya ha anunciado "ONTOS" como sucesor espiritual para 2026, una aventura ambientada en el hotel lunar Samsara y protagonizada por Aditi Amani, donde los experimentos morales y preguntas sobre identidad, realidad y conciencia recogerán parte de la herencia temática del clásico de 2015.

SOMA - Tráiler lanzamiento

The Evil Within

En esta lista, ‘The Evil Within’ puede parecer fuera de lugar, porque llegó a recibir una segunda entrega, pero todavía esperamos el tercer capítulo necesario tras el cierre posterior a los créditos de ‘The Evil Within 2’, donde el sistema STEM volvía a activarse y dejaba abierta una continuación que, a día de hoy, sigue sin anuncio oficial y queda en una situación más incierta después de que Krafton rescatara Tango Gameworks junto a ‘Hi-Fi Rush’, mientras que ‘The Evil Within’ permanece bajo el paraguas de Xbox. Aun así, todavía existe la posibilidad de que la serie regrese algún día, aunque sería difícil verla de vuelta sin su creador original al frente.

The Evil Within - Launch Trailer

P.T.

También tenemos un caso que ni siquiera llegó a convertirse en juego completo, ya que ‘P.T.’ fue un teaser jugable gratuito publicado en PS4 bajo el falso nombre de 7780s Studio para anunciar ‘Silent Hills’, el proyecto de terror de Konami que iba a reunir a Hideo Kojima y Guillermo del Toro en la dirección, con Norman Reedus como protagonista y Junji Ito vinculado al desarrollo antes de su cancelación en 2015.

El propio Kojima reveló que no era una representación fiel del juego final, por lo que se trataba de un juego corto que funcionaba por sí solo. Finalmente, Konami canceló el proyecto, ‘P.T.’ fue retirado de PlayStation Store y Kojima terminó creando ‘Death Stranding’, pero nadie olvidó aquella pequeña golosina.

El material fue tan influyente que, aunque solo era un teaser jugable gratuito, acabó inspirando a toda una generación de obras de terror y consolidó una forma de miedo en primera persona asentado sobre pasillos domésticos, repetición, sonido ambiental y tensión psicológica.

P.T. - Gamescom 2014

Con ganas de seguir

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Así que todavía duele pensar que 'Silent Hills' nunca llegara a completarse, porque si algún juego de terror merecía convertirse en una obra completa era aquel experimento de Konami retirado de PlayStation Store tras la cancelación del proyecto. Con esta aterradora experiencia de ausencia real cerramos una tanda que nos ha ayudado a recordar estos juegos de terror que merecen una secuela o una nueva entrega.