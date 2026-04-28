Final Fantasy XIV Evercold llegará en enero de 2027 con una raid de alianza de Evangelion

Durante el Final Fantasy XIV Fan Festival 2026 celebrado en Anaheim, Square Enix ha presentado ‘Evercold’, la sexta expansión de ‘Final Fantasy XIV Online’. Su estreno está previsto para enero de 2027 y abrirá un nuevo arco narrativo para el MMORPG, con el Guerrero de la Luz viajando a The Fourth.

El anuncio corrió a cargo de Naoki Yoshida, productor y director del juego, durante el discurso inaugural del evento y estuvo respaldado por un primer vistazo del material, en el que se dejan entrever las nuevas aventuras de la próxima gran etapa del juego.

Una nueva etapa para Final Fantasy XIV

La expansión traerá nuevas ciudades, zonas inéditas, mazmorras, pruebas, una raid Ultimate, novedades para PvP, aliados adicionales y nuevas amenazas. Además, ‘Evercold’ elevará el límite de nivel de 100 a 110 e incorporará dos oficios nuevos, uno de tanque y otro de DPS físico a distancia. La editora también ha confirmado cambios progresivos en contenido y sistemas, con nuevas piezas de equipo, recetas y novedades para Duty Support, entre otras incorporaciones previstas para la expansión y sus posteriores parches.

Final Fantasy Evercold. / Cedida.

Reborn y Evolved, dos formas de entender el combate

Si atendemos a las principales novedades de ‘Evercold’ es inevitable detenerse en la revisión del sistema de combate mediante dos modos llamados Reborn y Evolved. El primero conservará la base actual de los combates y el funcionamiento de los oficios, mientras que el segundo dará más importancia a la identidad de cada oficio. Yoshida añadió que los nuevos oficios solo podrán utilizarse en el modo Evolved. La expansión también incluirá cambios en las temporadas, una renovación del arsenal para facilitar el uso de varios oficios y nuevas opciones de personalización para los personajes.

Evangelion llega a Final Fantasy XIV con Ghosts of Desire

Square Enix también ha anunciado ‘Evangelion - Ghosts of Desire’, una nueva serie de Alliance Raids que llegará junto a ‘Evercold’. Este cruce con la conocida obra de animación japonesa nace de una colaboración con khara inc., estudio vinculado a la serie Evangelion. La propuesta llevará al mundo de ‘Final Fantasy XIV Online’ elementos inspirados en el universo de la franquicia nacida en televisión en 1995 que ha sido ampliada con largometrajes de animación y una adaptación manga.

Final Fantasy XIV: Evangelion - Ghosts of Desire

La prueba gratuita añade Shadowbringers

El 28 de abril, Square Enix ampliará la prueba gratuita de Final Fantasy XIV Online con la incorporación de ‘Shadowbringers’, la tercera expansión del juego. A partir de esa fecha, esta modalidad abarcará todo el contenido hasta el parche 5.58, incluido ‘A Realm Reborn’, ‘Heavensward’, ‘Stormblood’ y ‘Shadowbringers’, sin límite de tiempo y con cientos de horas de juego.

Final Fantasy XIV llegará a Nintendo Switch 2

El presidente y CEO de Square Enix, Takashi Kiryu, cerró el discurso inaugural con la confirmación de una versión de ‘Final Fantasy XIV Online’ para Nintendo Switch 2 prevista para agosto de 2026. Antes del estreno oficial habrá un periodo de acceso anticipado para comprobar la estabilidad de los servidores. Con esta versión, el MMORPG ampliará su presencia a una plataforma más.

Fechas antes de Evercold

Square Enix también repasó los contenidos previstos para la serie de parches 7.5x, que servirán como tramo previo a la llegada de la versión 8.0. Son los siguientes:

El parche 7.5 llegará el 28 de abril con nuevas misiones de la historia principal, un nuevo Trial y Echoes of Vana’diel Part 3.

El parche 7.51 se publicará el 2 de junio con una nueva estrella para Cosmic Exploration, nuevas Custom Deliveries centradas en Tiisol Ja y la raid Dancing Mad Ultimate.

El parche 7.55 se estrenará el 28 de julio con novedades para Inconceivably Further Hildibrand Adventures, el debut de Occult Crescent North Horn y nuevas misiones de Phantom Weapon.

El parche 7.56 llegará el 8 de septiembre con nuevas misiones de la historia principal y la incorporación de Beastmaster.

Final Fantasy XIV Fan Festival 2026 Anaheim - Day 1

El camino hacia Evercold

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‘Final Fantasy XIV Evercold’ llegará en enero de 2027 como la sexta expansión del MMORPG, con un nuevo arco narrativo, cambios en el sistema de combate, más contenido y una colaboración con ‘Evangelion’. Antes de su estreno, el título seguirá recibiendo nuevos parches y ampliará su prueba gratuita con ‘Shadowbringers’, mientras prepara su llegada a Switch 2 en agosto de 2026.