Una patente de Sony revela botones deformables para el futuro mando de PlayStation

Sony Interactive Entertainment sigue investigando nuevas vías para sus periféricos con la intención de ampliar su respuesta sensorial, más allá de la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos. Al menos, esto es lo que indica una nueva patente publicada en Estados Unidos, que describe un sistema de controles capaces de alterar su forma, altura e incluso orientación en respuesta a los eventos procesados en la consola. Es decir, si el DualSense introdujo la sensación de texturas y resistencia, este nuevo concepto, por ahora sin relación confirmada con un producto concreto, propone una superficie táctil deformable que se adapta dinámicamente a las manos del jugador.

Adiós a los botones estáticos

El mecanismo consiste en una densa red de nodos de entrada interconectados, protegidos por un material elástico o un tejido técnico resistente. A diferencia de un botón estático, esta superficie puede elevarse para crear protuberancias, hundirse para simular depresiones o incluso girar sobre su propio eje. Para hacernos una idea, el documento ilustra un escenario hipotético: Al encontrarse con un volcán en un juego, el mando podría proyectar físicamente una miniatura de la montaña sobre su superficie y al presionar o girar este relieve, el jugador activaría la erupción en la pantalla, transformando la topografía del mando en un nuevo tipo de entrada mecánica.

Sony. / Cedida

Las implicaciones que plantea para el desarrollo de experiencias interactivas dejan entrever varias características en cuanto a accesibilidad y jugabilidad:

Simulación táctica: En los juegos de disparos, la superficie del mando podría "pulsar" o elevarse bruscamente con cada disparo, simulando el retroceso mecánico de una manera mucho más agresiva y realista que la vibración convencional.

Interfaz dinámica: Los botones que no estén en uso podrían retraerse dentro del chasis, dejando la superficie lisa y evitando comandos accidentales, mientras que las funciones críticas aparecerían al alcance de los dedos cuando fueran necesarias.

Navegación y terreno: En los juegos de exploración, una cuadrícula maleable podría representar la pendiente del terreno o la rugosidad de una superficie, algo que permitiría al jugador sentir el mapa sin mirar la interfaz en pantalla.

Una patente no confirma la tecnología

Desde una perspectiva de mercado, esta patente responde a la estrategia de Sony por diferenciar PlayStation mediante hardware propio y aunque un registro por sí solo no garantiza que vaya a convertirse en producto, da a entender que Sony imagina el mando del futuro como como un sistema de control más adaptable y no solo como un receptor de comandos.

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Mando PlayStation. / Cedida

Sin embargo, es necesario ser cauteloso, porque registrar una patente no garantiza la producción en masa, especialmente considerando las complicaciones asociadas a la durabilidad de los componentes móviles cubiertos con telas maleables, así que por ahora conviene interpretar esta solicitud como una línea de investigación y no como una función confirmada para PS6 o para una próxima versión del DualSense.