Teamfight Tactics: Deidades siderales pone en marcha el set 17 con cambios en botines, combates y clasificatorias

La versión 17.1 supone el debut del set 17 de ‘Teamfight Tactics’ (TFT) junto a una revisión completa de sus mecánicas principales, un sistema de botín renovado, nuevos Artefactos de deidades y una nueva temporada clasificatoria. Pero como son muchos los cambios que afectan a la experiencia de juego, hemos reunido y ordenado los cambios más importantes para que no pierdas un segundo en descubrir los principales aspectos del set.

El Reino de los Dioses sustituye al Carrusel

El cambio estructural más importante de 'Deidades siderales' es la desaparición del Carrusel, que pasa a sustituirse por el nuevo sistema del Reino de los Dioses. Ahora, debes escoger entre dos deidades para recibir una ofrenda, seguida de una segunda ofrenda menos poderosa de Pengu. Cada ofrenda divina incluye un componente incorporado.

El sistema también incorpora una mecánica de remontada para los jugadores situados en la parte baja de la clasificación de vida, que recibirán unidades de mayor coste de Pengu, además de yunques de componentes en lugar de componentes aleatorios durante las rondas PvE. En la fase 4-7, la deidad con la que se haya alineado cada jugador entregará una bendición a través de una armería, y seguirá soltando botín de forma periódica durante el resto de la partida.

Teamfight Tactics / .

Cambios en el botín, la selección de objetivos y la rendición

La distribución del botín se ha reajustado en torno a la nueva ronda de Bendición divina. La fase 3-7 deja ahora un componente menos que antes, mientras que la fase 4-7 ha sido sustituida por completo por esta nueva ronda, que otorga entre uno y tres componentes.

En el terreno jugable, la selección de objetivos de los campeones recibe una actualización importante. Cuando el objetivo actual de un campeón sale del alcance de ataque, la unidad buscará ahora otro objetivo dentro de ese alcance antes de avanzar un hexágono para perseguir al original. Con ello, Riot busca reducir los habituales problemas de desplazamiento de los carries.

La rendición también cambia a partir del set 17. Hasta ahora, el tablero de un oponente que se rendía desaparecía y el combate terminaba al instante, una mecánica que podía alterar estrategias de racha de derrotas y modificar la clasificación final. A partir de esta versión, el combate seguirá su curso incluso después de una rendición, y los jugadores que se rindan pasarán a -99 de vida, por debajo del resto con independencia del resultado del combate.

Objetos de tanque

La versión 17.1 plantea un cambio de rumbo en el metajuego para alejarse de la composición tradicional de tablero basada en un tanque casi imposible de derribar, un hyper-carry y un carry secundario. Para ello se reduce la potencia de los objetos de tanque más habituales, con especial atención a su valor acumulativo multiplicativo. La intención es empujar a los jugadores a desplegar varios frontliners con una resistencia moderada en lugar de concentrarlo todo en un único súper tanque.

Nuevos Artefactos de deidades

Cada deidad del set 17 recibe su propio Artefacto. Este es el repertorio completo;

Aura de Ahri: con PH y una mecánica de fuegos feéricos en órbita.

Paciencia de Ekko: con daño de habilidad retrasado, pero amplificado. Instinto de Evelynn, con desplazamiento al cambiar de objetivo y umbral de ejecución.

Exaltación de Kayle: que convierte los objetos en Radiantes tras 18 segundos.

Milagro de Soraka: con curación de emergencia y recuperación de vida del jugador.

Linterna de Thresh: que atrae una unidad del banquillo al tablero para redirigir daño.

Obsesión de Varus: centrado en la sinergia de almas gemelas entre carry y tanque.

Esgrima de Yasuo: con dobles ataques periódicos.

Reinicio de la temporada clasificatoria

La cola clasificatoria ya está activa, aunque los jugadores de móvil deben tener en cuenta un retraso de 24 horas antes de que el nuevo set esté disponible en todas las regiones. El rango inicial va de Hierro II a Plata IV, según el rendimiento del set anterior. Todos recibirán cinco partidas de posicionamiento con protección frente a derrotas y no perderán PL por quedar entre los cuatro últimos durante las provisionales, mientras que acabar entre los cuatro primeros otorgará PL adicional.

Video de YouTube sobre videojuegos.

Nuevos cosméticos

En el apartado cosmético, la versión 17.1 incorpora dos desatados. Katarina elegida del lobo desatada y Mordekaiser estrella oscura desatado, cada uno con su propio golpe final. La alineación de chibis también crece con Morgana némesis de las estrellas chibi de prestigio, con un golpe final a juego, Xayah murciélago de batalla chibi y Syndra guardiana estelar chibi. A ello se suma una nueva arena, Lamento de la Primera Estrella, con temática de Némesis Estelar.

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Por último, no está de más apuntar que el Pase+ de 'Deidades siderales' Parte 1 también está disponible, con 120 campeones por desbloquear, además de emoticonos, minileyendas, portales y cristales del reino.