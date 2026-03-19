Cleaner Company convierte la limpieza espacial en otro trabajo del que cuesta salir vivo

La editora independiente Mythwright y la desarrolladora polaca Wildflame Studio han confirmado que ‘Cleaner Company’ se publicará en 2026 para PC a través de Steam y Epic Games Store. La propuesta se presenta como un simulador de limpieza cooperativo con ambientación de ciencia ficción, tintes de supervivencia y mucha basura. Es decir, si alguien ha dejado media galaxia hecha un cuadro, a alguien le tocará recogerla.

Limpieza de alto riesgo

Sin entrar al detalle, en este caso, los jugadores se ponen en la piel del equipo Star Wipers, que es el encargado de adecentar localizaciones como estaciones espaciales abandonadas, restaurantes destruidos e incluso planetas rebosantes de mugre. El trabajo, eso sí, no consistirá solo en pasar la mopa con cara de pocos amigos, porque el formato también plantea expediciones con objetivos concretos, recursos que habrá que recoger y varias amenazas que habrá que esquivar durante las misiones, incluidas criaturas alienígenas que obligarán a compaginar defensa y supervivencia.

‘Cleaner Company’ se construye sobre partidas cooperativas online para hasta cuatro jugadores que tendrán que retirar escombros, mover objetos, completar tareas y reunir materiales con los que mejorar el equipo antes de volver a salir al espacio a por otro encargo todavía menos apetecible que el anterior.

Físicas espaciales

Wildflame Studio también apuesta por un sistema de físicas con muchas posibilidades, que complicará las tareas de limpieza con objetos que habrá que apilar, residuos líquidos que retirar y elementos del entorno con los que interactuar, mientras se intenta poner algo de orden en escenarios que, por lo visto, llevan tiempo esperando una fregona.

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El jefe de la limpieza espacial

La progresión del juego se basará en reunir recursos y completar encargos, algo que nos permitirá mejorar herramientas y afrontar trabajos más duros a medida que avance la partida. Es decir, todo suena a ese tipo de propuesta en la que todo parece controlado, pero enseguida se complica entre suciedad, basura acumulada, desorden y algún invitado inesperado. En resumen, ‘Cleaner Company’ va de convertir la limpieza espacial en una tarea cooperativa, desastrosa y peligrosa, aunque también bastante divertida si la juegas en buena compañía.