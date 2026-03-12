El modo Xbox llegará a Windows 11 en abril mediante una actualización, confirma Microsoft

En Microsoft han aprovechado al máximo su presencia en la Game Developers Conference (GDC) 2026 para compartir más detalles sobre Project Helix y por el camino han dejado clara su firme intención de llevar gran parte de su experiencia de juego a Windows 11. Para avanzar en esta parcela se distribuirá una actualización para el sistema operativo prevista en abril, que permitirá la implantación inicial del nuevo “Xbox mode” en determinados mercados, aunque por ahora no se han concretado cuáles.

Solución reconocible

En realidad, esta opción funciona de forma similar a la tecnología que ya se ofrece para consolas portátiles como ROG Xbox Ally. Al activarla, el contenido del juego se muestra en una interfaz de pantalla completa que puede controlarse con un mando tradicional sin perder la estructura abierta de Windows. Pero esto es solo un paso para lograr el objetivo final de la compañía en relación con los juegos para PC, que es la implantación de Project Helix.

Microsoft quiere darle una nueva experiencia a Xbox. / Agencias

Durante la conferencia de desarrolladores también se ha insistido en su deseo de unificar la experiencia entre consola y PC, a través de una vía directa que los desarrolladores puedan aprovechar para ofrecer sus productos en ordenadores, consolas y dispositivos portátiles. También ha confirmado que el nuevo hardware de Xbox se está desarrollando junto a AMD y que usará un SoC personalizado, además de tecnologías de nueva generación ligadas a DirectX y FSR. Además, Microsoft señala que Project Helix ofrecerá una mejora de magnitud en el trazado de rayos frente a la generación actual y que planea enviar versiones alfa del hardware a los desarrolladores a partir de 2027.

Unificar las experiencias de consola y Windows 11

Con todo esto, el nuevo Modo Xbox plantea una muestra inicial de la integración que Microsoft persigue entre consola, PC y dispositivos portátiles. La empresa defiende que ya no tiene sentido que sigan existiendo barreras entre ordenadores tradicionales, consolas y dispositivos portátiles, ya que el público juega en todas las plataformas y se mueve entre ellas con naturalidad.

Al mismo tiempo, también destacan que ya se encuentran trabajando en la unificación de plataformas mediante el sistema Play Anywhere. Es decir, los más de 1.500 juegos incluidos hasta ahora permiten acceder a ellos en consola o PC con una sola compra. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha revelado si el modo para jugar de Windows 11 ofrecerá optimizaciones específicas ligadas al rendimiento. En la línea ROG Ally, la compañía desactiva algunas funciones nativas del sistema operativo para reservar más recursos de hardware. En el caso de Windows 11, por ahora solo ha confirmado una experiencia de pantalla completa adaptada al uso de mando.

Mando de Xbox. / Agencias

Una ventana al ocio

Como concepto general, la empresa remarca que, al habilitar esta nueva opción, los usuarios podrán dejar a un lado el trabajo y pasar a un entorno pensado para jugar. No obstante, aunque se han anticipado muchos conceptos, la compañía se ha comprometido a ofrecer más información a medida que la nueva función llegue al sistema operativo.