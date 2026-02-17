Darwin's Paradox!: el pulpo más ingenioso de los videojuegos estrena demo y anuncia planes de estreno

Desde las oficinas de Konami han confirmado los planes de estreno para ‘Darwin's Paradox!’, una simpática propuesta de juego desarrollada en colaboración con el estudio francés ZDT Studio. Se trata de una aventura de plataformas con un marcado componente narrativo que se lanzará el 2 de abril de 2026 para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Steam y Epic Games Store.

¿Quién es ese pulpo?

El protagonista de esta aventura no es otro que Darwin, un ingenioso pulpo que recurre a sus habilidades naturales para sobrevivir en entornos hostiles. Entre sus herramientas se encuentra un sistema orgánico de camuflaje, ventosas para escalar superficies, un chorro de tinta, infiltración en espacios reducidos y el uso de técnicas propias de cualquier pulpo para escapar de trampas y resolver rompecabezas.

Darwin's Paradox! / Cedida

La historia, con referencias estéticas a la ciencia ficción de los años cincuenta, sitúa a Darwin, un joven pulpo rescatado del océano por un misterioso rayo de luz que termina siendo transportado a un gigantesco complejo industrial. Perdido en una factoría plagada de máquinas peligrosas y enigmáticas criaturas, el protagonista deberá usar su inteligencia y habilidades naturales para sobrevivir y encontrar la salida hasta el mar a través de una combinación de exigentes niveles de plataformas con mecánicas basadas en los recursos típicos del animal. En lo visual, la producción adopta una estética de animación tradicional, con una ambientación muy colorida que acompaña la travesía de Darwin en su camino de vuelta al océano.

Demo con contenido especial

Si te quieres anticipar a la experiencia, no está de más apuntar que hay disponible una versión demo gratuita para descargar en PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 y PC a través de Epic Games Store y Steam. Esta versión de prueba permite jugar una parte de la campaña antes del lanzamiento oficial e incluye un tramo con referencias a Metal Gear Solid. En la práctica, durante ese tramo Darwin puede usar el aspecto de "Snake", junto a otros elementos extra disponibles en esta prueba.

Darwin's Paradox - Release Date Trailer

Permanece atento a su lanzamiento, porque el viaje promete una conspiración que va más allá de lo que parece y que incluso podría afectar el destino de la propia humanidad.