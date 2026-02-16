Lanzamientos de videojuegos de la semana: Avowed cruza magia y espadas en su estreno para PS5

Un lunes más, volvemos con las novedades más relevantes del sector del entretenimiento electrónico. En concreto, vamos a repasar los videojuegos que se lanzarán entre el 16 y el 20 de febrero en PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2 y móviles, en un listado donde conviven algunas producciones muy conocidas y un buen puñado de propuestas independientes igual de interesantes.

Para comenzar, la semana recibe a ‘Avowed’ en PS5, convirtiéndose en otro título más de Microsoft en llegar a la consola de Sony. Es un RPG de acción en primera persona ambientado en el universo fantástico de Eora, el mismo que la franquicia ‘Pillars of Eternity’. Otro de los estrenos importantes de los próximos días recae en ‘Styx: Blades of Greed’, que marca el regreso del goblin más astuto de los juegos de sigilo. Además, llegan a nuestras consolas y ordenadores títulos como ‘Star Trek Voyager - Across the Unknown’, ‘Showgunners’ y ‘Ys X: Proud Nordics’, entre muchos otros. A continuación, tienes la lista completa con las plataformas en las que estarán disponibles y sus fechas de lanzamiento.

Lunes 16 de febrero

ASTROBOTANICA (PC)

'Dobbel Dungeon' (PC)

Martes 17 de febrero

‘Aerial_Knight’s DropShot’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Calamity Angels: Special Delivery’ (PS5, PS4, Switch)

‘Norse: Oath of Blood’ (PC)

'Forgotlings' (PC)

‘Avowed’ (PS5)

Nos ocupamos ahora de un videojuego de rol de acción desarrollado por Obsidian Entertainment y publicado por Xbox Game Studios. Transcurre en Eora, universo de ‘Pillars of Eternity’ y sitúa la aventura en las Tierras Vivientes, región insular marcada por una plaga llamada Dream Scourge. El jugador encarna a un enviado del Imperio de Aedyr que investiga el brote y se ve envuelto en una serie de tensiones entre facciones.

Avowed - Launch Trailer

Miércoles 18 de febrero

'Menherarium' (PC)

'Strange Brew' (PC)

‘The Killing Stone’ (PC, Steam, Early Access)

‘Star Trek Voyager: Across the Unknown’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch 2)

‘Across the Unknown’ es un videojuego narrativo de estrategia y supervivencia, con elementos roguelite, desarrollado por gameXcite, que se ambienta en el viaje de la U.S.S. Voyager por el Cuadrante Delta. La entrega plantea una versión interactiva del regreso a casa en la que gestionas la nave, la tripulación y los recursos, además de investigar tecnologías y escoger rutas.

Star Trek: Voyager - Across the Unknown – Tráiler

Jueves 19 de febrero

'LOVE ETERNAL' (PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Switch, PC)

‘Dead in Antares’ (PC, Steam)

'Paranormasight The Mermaid’s Curse' (Switch, PC, iOS, Android)

‘Demon Tides’ (PC)

‘Gear.Club Unlimited 3’ (Switch 2)

‘KLETKA’ (PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, PC, Switch)

‘Showgunners’ (PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series)

‘Styx: Blades of Greed’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Blades of Greed’ es un título de acción y sigilo desarrollado por Cyanide Studio y protagonizado por Styx, el conocido goblin ladrón y asesino que anda metido en una misión para robar cuarzo, un recurso valioso y peligroso, mientras el mundo se aproxima a una guerra entre elfos, humanos y orcos. La historia se sitúa antes de ‘Of Orcs and Men’ y menciona la creación de la Mano Negra.

Styx: Blades of Greed – Gameplay

Viernes 20 de febrero

'Ys X Proud Nordics' (PS5, Switch 2, PC)

De Xbox a PlayStation

Noticias relacionadas

Esta semana deja síntomas del cambio de tendencia con ‘Avowed’, desarrollado por Obsidian y publicado por Xbox Game Studios, que llega a PS5 y se suma a la lista de títulos vinculados a la órbita de Xbox que ya están presentes en el catálogo de PlayStation. A partir de ahí, el tramo central concentra estrenos con propuestas para todos los gustos y preferencias.