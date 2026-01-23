Epic Games responde a Gore Verbinski por sus críticas a Unreal Engine en el cine

Tras las críticas de Gore Verbinski al uso de Unreal Engine en el cine, Epic Games ha decidido responder al director de las tres primeras películas de ‘Piratas del Caribe’. Según explican desde la compañía, los profesionales de efectos especiales solo podían soñar con tener este tipo de software a su disposición durante la creación de las películas hace años.

Tiempo de defensa

En un correo electrónico enviado a esta redacción, la compañía asegura que “es inexacto que alguien dentro de la industria afirme que una sola herramienta sea la culpable de algunos problemas erróneamente percibidos sobre el estado del VFX y el CGI”. Al mismo tiempo, reconocen que, en un escenario donde más grupos emplean la herramienta, es más fácil ver resultados desiguales. “Pero la estética y el cuidado provienen de los artistas, no del software”, añade la nota.

Unreal Engine. / CEDIDA

El mensaje está firmado por Patrick Tubach, que antes de unirse al equipo de Epic en 2022 como supervisor de VFX, trabajó durante mucho tiempo en Industrial Light & Magic, participando en proyectos como la saga ‘Piratas del Caribe’, dirigida por el propio Verbinski.

Unreal Engine y sus soluciones profesionales

Según Tubach, Unreal Engine se utiliza en la producción cinematográfica para facilitar la previsualización de escenas, las producciones virtuales y en algunos casos, para píxeles finales. "Puedo garantizar que los artistas que trabajaban en grandes superproducciones de VFX como Piratas del Caribe hace 10 o 15 años solo podían soñar con tener una herramienta tan potente como Unreal Engine en sus escritorios para ayudarles a sacar adelante el trabajo —y lo sé bien, porque yo era uno de ellos”, asegura.

Según Verbinski, los principales problemas de esta tecnología se relacionan con su gestión de la iluminación. El director argumenta que su popularización ha llevado a que muchas películas adopten un formato de efectos visuales de videojuego, algo que no funciona muy bien en proyectos que se centran en el fotorrealismo.

A Look at MetaHuman in Unreal Engine

Un contexto más amplio

Al centrar sus críticas a Unreal Engine, Verbinski parece ignorar que la popularización de la tecnología se produce en un contexto más amplio. Si bien es una herramienta realmente potente, no puede compensar por sí sola factores como plazos de entrega, volumen de trabajo y cambios en la producción, más allá del software utilizado.