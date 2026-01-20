Un diputado regional ruso pide que GTA 6 llegue censurado o que se impida su venta en Rusia

Mijaíl Ivanov, vicepresidente del Concilio Mundial del Pueblo y diputado de la Duma regional de Briansk, ha pedido que Rockstar Games adapte ‘GTA 6’ para el mercado ruso. Si no, afirma que solicitará que se prohíba su distribución en el país.

Un perfil moralista y mediático

Dado que Ivanov es conocido por sus campañas de corte moral, con peticiones públicas contra celebraciones como Halloween y críticas a la presencia de Santa Claus, el diputado regional sostiene que ‘GTA 6’ podría resultar perjudicial para los jóvenes. Por este motivo, insta al Gobierno a que el juego no se venda en Rusia o, como alternativa, a que se produzca una versión específica para la región, en la que se elimine el contenido que consideren problemático. Como ejemplo, menciona “informaciones” sobre la supuesta presencia de escenas de striptease masculino, que considera especialmente dañinas por su posible influencia en menores.

GTA 6. / CEDIDA

Medidas de presión

En realidad, Ivanov no forma parte de la Duma Estatal, así que no puede impulsar por sí solo una ley federal, aunque sus iniciativas pueden acabar llegando a otros actores con capacidad de actuación. En la práctica, el principal obstáculo suele venir por la distribución y el cumplimiento de los requisitos legales, por encima de versiones recortadas creadas a medida. Rusia lleva tiempo legislando para controlar tiendas y contenidos, con propuestas que incluyen etiquetado de contenidos e identificación obligatoria para compras o uso, un marco que ha terminado por tensar aún más la relación con las plataformas extranjeras.

Con las ventas en pausa desde 2022

Queda por ver cómo procederán desde Rockstar Games y Take Two. Por ahora no hay respuesta pública de la editora. No obstante, en marzo de 2022, Take Two anunció que detenía nuevas ventas, instalaciones y apoyo de marketing en Rusia y Bielorrusia. En esas mismas fechas, algunos medios locales informaron que la empresa de entretenimiento había dejado de vender sus juegos en el territorio incluso desde su propia tienda, con un aviso de producto no disponible por región. Si esa situación se mantiene, ‘GTA 6’ podría quedarse sin distribución oficial en esos territorios, aunque sin la necesidad de recurrir a una prohibición formal.