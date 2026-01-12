Lanzamientos de videojuegos de la semana: Días de frío, terror oriental y trabajo en la granja.

Una semana más, aquí estamos con las novedades más relevantes del sector del entretenimiento electrónico. En concreto, vamos a repasar los videojuegos que se lanzarán entre el 12 y el 16 de enero en PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Switch 2 y dispositivos móviles, entre los que se encuentran algunas producciones conocidas y un buen puñado de propuestas independientes igual de interesantes.

Para comenzar destaca la llegada de ‘Animal Crossing: New Horizons’ para Nintendo Switch 2. Otro plato fuerte es ‘The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon’, que se lanzará para las consolas Sony, Nintendo y PC. Junto a ellos, se espera el debut de ‘Quarantine Zone: The Last Check’, ‘Cassette Boy’ y ‘BrokenLore: UNFOLLOW’, entre muchos otros. A continuación, tienes la lista completa con plataformas y fechas.

12 de enero

‘Big Hops’ (PC, Steam, PS5, Switch)

‘Nom Nom: Cozy Forest Café’ (PC)

‘Gamer Stop Simulator’ (PC)

‘Confidential Killings – A Detective Game’ (PC)

‘Quarantine Zone: The Last Check’ (PC)

‘Quarantine Zone: The Last Check’ es un videojuego de simulación y gestión ambientado en un brote zombi. Desarrollado por Brigada Games y publicado por Devolver Digital, en este formato para PC el jugador encarna a un agente en un puesto de control que debe inspeccionar supervivientes con herramientas médicas, decidir su destino y administrar los recursos e instalaciones del perímetro.

Quarantine Zone – Gameplay

13 de enero

‘Hytale’ (PC)

‘Isekai Adventurer Guild’ (PC)

‘Wizard101’ (Switch)

‘Taxi Chaos 2’ (PS5)

14 de enero

‘VELASTER’ (PC)

‘Streetdog BMX’ (PC)

‘DreadOut Remastered Collection’ (Xbox One, Xbox Series)

15 de enero

‘Cassette Boy’ (PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series, Switch)

‘The Legend of Heroes Trails Beyond the Horizon’ (PS4, PS5, PC, Switch, Switch 2)

‘Craftlings’ (PC)

‘Kotama & Academy Citadel’ (PC)

‘Windstop Strategy’ (PC)

‘Philna Fantasy’ (PC)

‘Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition’ (Switch 2)

‘Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition’ es una edición mejorada del simulador lanzado en 2020. Esta versión para la nueva híbrida de la casa aprovecha la potencia de su sistema con resolución hasta 4K en modo televisor y control tipo ratón con Joy-Con 2. También se amplía el multijugador, con hasta 12 personas en línea y ocho por conexión local. Además, si ya tienes una copia en Nintendo Switch, existe un paquete de mejora para acceder a la edición de Switch 2. Por separado, el juego recibe una actualización gratuita a la versión 3.0 disponible en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition

16 de enero

‘BrokenLore: UNFOLLOW’ (PS5, Xbox Series, PC)

'BrokenLore: UNFOLLOW' es un videojuego de terror psicológico en primera persona desarrollado por Serafini Productions y publicado por Shochiku. Su lanzamiento está previsto para PS5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam y sigue la historia a Anne, una víctima de ciberacoso, atrapada en una pesadilla surrealista en la que se enfrenta a criaturas simbólicas ligadas al uso de redes sociales y el desgaste emocional.

BrokenLore: Unfollow – Trailer

Semana de regreso a las tiendas

Tras el parón navideño se retoman los planes de lanzamiento en las principales plataformas. Aún no es el aluvión de primavera, pero ya se percibe cierto aumento de ritmo. Esta semana puede servirnos como anticipo de lo que iremos descubriendo en 2026 con estrenos que cubren registros muy distintos. Para prueba, ‘BrokenLore: UNFOLLOW’ nos propone una odisea de terror de corte japonés, ‘Quarantine Zone: The Last Check’ nos invita a trabajar la gestión bajo presión y ‘Animal Crossing: New Horizons’ en Switch 2 ofrece una alternativa más amigable y colorida para volver a la rutina. ¿Para ti, cuál es el juego más esperado de la semana?