Cinco demos gratuitas que puedes descargar ahora mismo en tu Nintendo Switch 2

Si esta Navidad has tenido la suerte de recibir una Nintendo Switch 2 y te gustaría probar algunos de los juegos disponibles antes de comprar alguno, una buena idea puede ser descargar y probar estas cinco demos gratuitas disponibles en Nintendo eShop para tu nueva consola híbrida.

Donkey Kong Bananza - Nintendo Switch 2

‘Donkey Kong Bananza’ es, a día de hoy, una de las exclusivas más llamativas de la consola. Este plataformas en 3D protagonizado por el popular simio de Nintendo gira en torno a sus transformaciones y a un sistema que permite abrirse paso a puñetazos, incluso rompiendo parte del escenario. Si te apetece probar un tramo de la aventura, en su ficha aparece la opción de descargar la prueba desde la eShop.

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Si sigues la franquicia y aún no has jugado el remake de la séptima entrega, la demo de ‘Final Fantasy VII Remake Intergrade’ te permite jugar la misión inicial del reactor y, además, el progreso se puede trasladar al título completo. La mecánica es la misma que en otras versiones, así que sirve para comprobar si te convence su sistema de combate y el acabado técnico en la consola de la compañía japonesa.

Street Fighter 6

Las demos de lucha dan para muchas partidas, aunque el contenido sea limitado. En el caso de ‘Street Fighter 6’, la eShop ofrece una versión de prueba para probar a Luke, Jamie o Kimberly en varios modos y, de paso, echar un vistazo a las funciones pensadas para la sucesora de Switch. Así puedes comprobar en casa sensaciones básicas como la respuesta de los controles y su rendimiento general, sin necesidad de entrar aún en el conjunto completo.

Octopath Traveler 0

La demo de ‘Octopath Traveler 0’ también merece la pena. En la práctica es un prólogo jugable y permite transferir el progreso a la versión final una vez completado. Además, la versión de prueba deja ver dos de sus ideas nuevas, la personalización del personaje y la reconstrucción del pueblo, que forman parte del planteamiento de esta entrega. La tienes disponible en Nintendo eShop.

The Adventures of Elliot The Millennium Tales

Previsto para 2026, ‘The Adventures of Elliot The Millennium Tales,’ es un juego que apuesta por una estética HD-2D y combates en tiempo real. La demo propone una forma rápida de comprobar su ritmo, con un matiz importante, el guardado de esta versión de prueba no se puede trasladar al producto final. Según la información del productor, el juego gira en torno a exploración de ruinas, un misterio que atraviesa distintas épocas y un sistema de combate basado en siete armas mejorables con apoyo activo incluso en cooperativo.

Buscar, instalar y jugar

Todas estas demos las puedes encontrar rápidamente en Nintendo eShop con una búsqueda por el nombre. Al final, cada una sirve para algo tan concreto como comprobar sensaciones y rendimiento en tu propia Switch 2 antes de decidir. Si alguna te convence, ya sabes por dónde seguir. Si no, al menos te llevas una idea clara de qué tipo de juego te apetece ahora mismo