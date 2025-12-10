'OD' se perfila como el proyecto más ambicioso y experimental de Hideo Kojima hasta la fecha

Con 'OD', el creativo japonés Hideo Kojima no pretende crear "un juego de terror más", busca reinventar el género y quizá incluso trascender al concepto tradicional de videojuego. Durante una entrevista con Ananweb, deja claro que el proyecto es tan experimental que ni siquiera él sabe exactamente qué esperar del resultado final. También deja entrever que en esta arriesgada aventura se aleja por completo de la zona de confort que le proporciona el mercado. Según entiende, incluso el tráiler publicado es un enigma lleno de pistas. En otras palabras, por mucha atención que prestes a las imágenes podrás anticipar parte del concepto, pero aún estarás lejos de comprender la propuesta en conjunto.

¿Qué es OD?

El objetivo pasa por romper con las convenciones de los "juegos como servicio" y eso sugiere que 'OD' puede funcionar de una manera que ninguna estructura actual es capaz de sostener. La producción cuenta con la colaboración directa del cineasta Jordan Peele, conocido por transformar el terror en una metáfora social. Las palabras de Kojima en The Game Awards 2023 donde anticipó que "la gente amará u odiará OD", subrayan que el juego apunta a una experiencia que unos recibirán con entusiasmo y otros rechazarán sin contemplaciones, ya sea por su formato o contenido.

La operación con Eidos Montreal

En 2023, alrededor de veinte desarrolladores de Eidos Montreal se integraron en el equipo de ‘OD’, por aquel entonces conocido internamente como ‘P21’. Trabajaron casi un año codo con codo con Kojima Productions, pero la colaboración se vino abajo cuando el responsable del estudio japonés solicitó que ese grupo se mudara a Japón y se desvinculara por completo de Eidos para continuar con el proyecto. La condición era dedicarse en exclusiva al juego y en ese momento la relación se rompió. El episodio lejos de ser anecdótico refleja el grado de reserva y control que suele rodear a los proyectos de Kojima.

¿La década de Kojima Productions?

Publicado bajo el amparo de Xbox Game Studios, ‘OD’ es experimental hasta el punto de desafiar las definiciones. Actualmente Kojima Productions combina este proyecto con ‘Physint’, desarrollado para PlayStation y con el que intenta levantar un puente definitivo entre el cine y el espionaje en los videojuegos. Sin duda, el estudio vive una situación inusual, ya que trabaja simultáneamente con ambos gigantes de la industria, cada cual apostando por proyectos increíblemente ambiciosos.

'OD - KNOCK' Teaser Trailer

Si todo sale bien, el genio japonés podría entregar dos de los proyectos más audaces de la década. Si no, al menos intentó desafiar unos límites que pocos desarrolladores se atreverían a tocar.