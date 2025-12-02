Konami muestra interés en la reconstrucción de 'Metal Gear Solid 4' mientras avanza en el futuro de la franquicia

La posibilidad de una adaptación de 'Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots' (MGS4) ha trascendido el simple deseo de los aficionados y ahora incluso se está considerando abiertamente en Konami. El productor Noriaki Okamura, responsable de 'Metal Gear Solid Delta: Snake Eater', asegura en una entrevista con el portal RealSound su gran interés personal en revisitar el cuarto capítulo de la saga, uno de los juegos más populares y al mismo tiempo, más inaccesibles de la serie.

El capítulo menos accesible

Okamura se muestra especialmente esperanzado con la idea de una nueva versión de la obra, pero reconoce que el proyecto anticipa considerables dificultades técnicas. El título originalmente se desarrolló bajo una arquitectura muy específica, empleando técnicas de programación ligadas al procesador Cell de PlayStation 3, que siempre se ha señalado como el principal obstáculo para un relanzamiento o una adaptación sencilla.

El éxito de ‘Metal Gear Solid Delta: Snake Eater’, que superó el millón de copias vendidas en su primer día a la venta, parece que ha fortalecido la confianza de Konami a la hora de ampliar la presencia de la franquicia en el mercado. Según Okamura, la reconstrucción de la tercera entrega numerada de la franquicia ha permitido a una nueva generación de jugadores descubrir ‘Metal Gear’, estimulando en las oficinas de la casa japonesa una necesidad de recuperar y actualizar la marca.

Explica Okamura que el equipo ya está trabajando en planes concretos para el futuro de la franquicia, un programa en el que podrían contemplarse 'remakes' adicionales como base a una serie de proyectos completamente nuevos. Sin más, esto sugiere que Konami se ve con la libertad de ampliar el universo ‘Metal Gear’ de “formas creativas”, una vez cerrada la transformación iniciada por Delta.

La importancia de Metal Gear Solid 4

Lanzado en 2008 exclusivamente para PS3, ‘Metal Gear Solid 4’ se mantiene como el único título de la saga principal que nunca ha recibido una versión HD, una adaptación o un simple relanzamiento. Esto lo sitúa en una posición casi mítica dentro de la franquicia, puesto que resulta fundamental para la conclusión de varias tramas narrativas anteriores, especialmente la de ‘Solid Snake’. Para muchos de sus seguidores, ‘MGS4’ es una pieza tan indispensable de la mitología de Metal Gear, como inaccesible. La entrega reúne personajes memorables, respuestas muy esperadas y una fuerte carga emocional que encapsula décadas de narrativa.

En este sentido, Okamura no pretende aplicar el mismo modelo de ‘Metal Gear Solid Delta: Snake Eater’ a todas las revisiones que se realicen. Según él, cada juego de la franquicia requiere su propio procedimiento, respetando su estructura, estilo narrativo y recursos. Con esto se sugiere que, si ‘MGS4’ finalmente se reedita, podría procesarse de forma diferente a Delta, quizá con un mayor cuidado a la hora de preservar el contenido original, dado que el juego es relativamente reciente.

'Metal Gear Solid 4' - E3 2005 Announce Trailer

La Master Collection Vol. 2 sigue envuelta misterio

El productor también confirmó que ‘Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2’ está en desarrollo y “avanza adecuadamente”, aunque el contenido de la colección aún no está finalizado. Algunas voces autorizadas ya apuntan de forma automática a la recuperación en bruto de ‘MGS4’ como paso previo a la posible adaptación anticipada por Okamura. Por primera vez en muchos años, esta posibilidad parece más plausible que nunca.