Magic The Gathering - Avatar: The Last Airbender es un cruce elemental lleno de sabor y personalidad

‘La leyenda de Aang’ no es una colección que se conforme con reimaginar la serie animada dentro del universo de Magic para llamar la atención de los de siempre, más bien está pensada para integrar sus nuevas mecánicas de forma que incluso los jugadores veteranos puedan disfrutar de las novedades. ¿De qué forma lo hace?

Antes de entrar en esos terrenos, hay que decir que la colección ya entra por los ojos desde el primer momento gracias a su, como siempre, apartado artístico, donde además de verse representados los míticos personajes (Aang, Katara, Sokka, Toph, Zuko…) también utiliza algunas de las localizaciones más conocidas. Aunque si atendemos un poco rápidamente se percibe que la colección trasciende unas bonitas ilustraciones, porque Wizards ha sabido representar un ecosistema completo que hará a los jugadores sentir cómo se manejan los elementos.

Doblegar los elementos a tu antojo

En ‘Avatar: La leyenda de Aang’ encontraremos los cuatro elementos de la serie, cada uno de ellos con su mecánica específica que aporta un componente estratégico:

Airbending (Controlar el aire) Controlar este componente es una acción de palabra clave. Para controlarlo en torno a un permanente o hechizo, lo exilias y, mientras esa carta permanezca en este estado, su propietario puede lanzarla abonando el coste que indique en vez de pagar su coste de maná. Esto no cambia cuándo se puede lanzar. Es decir, si controlas el aire en torno a una criatura que es propiedad de un oponente durante tu turno, normalmente tu rival deberá esperar hasta tu próximo turno para volver a lanzarla.

Avatar: La leyenda de Aang. / .

Waterbending (Controlar el agua) Controlar el agua es un coste y siempre incluye una cantidad de maná que se debe pagar, sea como sea. En breve lo explicamos. El valor de controlar el agua puede aparecer como coste adicional para lanzar un hechizo, como parte de activación de una habilidad o en cualquier otro lugar en el que se te pida que abones maná. Para pagar un coste de controlar del agua, siempre puedes hacerlo con el maná indicado.

Earthbending (Controlar la tierra) Controlar la tierra es otra acción de palabra clave que incluye un número, es decir, cuando controlas la tierra, seleccionas un territorio objetivo que dominar. Cuando la habilidad de controlar se resuelve, ese espacio se convierte en una criatura con la habilidad de prisa que sigue siendo una tierra. Como la nueva criatura tendrá esta nueva habilidad, con controlar la tierra puedes hacer objetivo a tierras que acabas de jugar.

A veces, convertir tierras en criaturas es una jugada arriesgada. Si dejan el campo de batalla, pierdes una criatura y el maná que podría haberte dado. La habilidad de controlar es mucho más segura cuando una tierra que hayas controlado con esta habilidad muera o sea exiliada, regresa al campo de batalla girada bajo tu control. No será una criatura cuando regrese, pero siempre puedes volver a hacerla objetivo con la habilidad de controlar la tierra.

Magic The Gathering. / .

Firebending (Controlar el fuego) Controlar el fuego es una palabra clave que siempre incluye un número. Cuando una criatura que dominas con la habilidad de controlar el fuego ataque, agregas la misma cantidad de maná rojo y no lo pierdes durante ese combate. Si te queda algo de maná a la finalización, lo perderás; en otras palabras, no se trasladará a tu segunda fase principal.

A menudo la criatura con la habilidad de controlar el fuego tendrá otra aptitud que ofrecerá una forma sencilla de usar ese maná. No obstante, puedes usarlo en cualquier situación en la que pudieras hacerlo normalmente, ya sea para otras habilidades o incluso instantáneos.

Un puente entre dos mundos ejecutado con finura

Una de las mayores virtudes de esta colección es su capacidad para conectar a dos comunidades distintas sin traicionar a ninguna. Los seguidores de la serie encontrarán un homenaje bien ejecutado, respetuoso y lleno de referencias mientras que los jugadores veteranos descubrirán mecánicas que aportan frescura al juego sin romper su equilibrio.

Además, Wizards ha apostado por un diseño artístico que combina ilustraciones dinámicas con los habituales marcos y tratamientos especiales que elevan el valor para los coleccionistas, pero sin romper esa homogeneidad que caracteriza sus colecciones.

El resultado es una colección que se defiende a sí misma como una buena propuesta jugable. Aunque algunas mecánicas (especialmente la del fuego) generarán debate en los niveles competitivos por su naturaleza arriesgada, el conjunto está sorprendentemente bien equilibrado: el aire ofrece control, el agua versatilidad, la tierra estabilidad y el fuego agresividad. Cada elemento tiene un propósito claro y un espacio dentro del metajuego de ‘Magic: The Gathering’.

Avatar the Last Airbender – Tráiler

En resumen

Con ‘Avatar: La Leyenda de Aang’, Wizards demuestra una vez más su capacidad para fusionar universos que a priori son muy diferentes, pero sin perder la identidad de ninguno. El resultado es una colección que celebra el viaje de Aang y el equilibrio de los elementos en un conjunto con personalidad propia, capaz de atraer a nuevos jugadores y de mantener contentos a su comunidad.