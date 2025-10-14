Wizards of the Coast y Nickelodeon han presentado en la New York Comic Con una interesante colaboración entre ‘Magic: The Gathering’ y ‘Teenage Mutant Ninja Turtles’. Vamos por parte, puesto que la colección pertenece a la línea “Más allá del Multiverso”, que fija su lanzamiento mundial para el 6 de marzo de 2026. La propuesta anticipa una estudiada combinación del universo de las Tortugas a la experiencia de juego de Magic, con una selección de cartas y productos pensados para exponer lo mejor de ambos mundos.

La vida Magic en verde tortuga mutante

El panel mostró cartas, productos y una primera tanda de ilustraciones. Aparecen figuras reconocibles del universo ‘TMNT’ como Shredder, Foot Clan, Krang, Bebop y Rocksteady, junto a aliados como April O’Neil, Casey Jones y Splinter. Entre las novedades visuales sobresalen las Showcase Scene cards, que al unirse forman una imagen completa con estética de cómic y serie animada. También se anunciaron las Borderless Headliner Cards con arte de Kevin Eastman y las Borderless Source Material Cards, pensadas como homenaje al material original.

Magic se cruza con las Tortugas Ninja en una interesante colaboración anunciada en NYCC / CEDIDA

El set llega con mazo Commander Turtle Power con comandantes intercambiables para preparar el plan de partida, un modo cooperativo Turtle Team Up para grupos de dos a cuatro personas y draft de dos en dos, útil cuando apetece una sesión rápida. Se suma un Pizza Bundle que reinterpreta seis cartas clásicas de Magic con iconografía pizzera, un detalle que agradecerán aquellos quien lleva años siguiendo estos universos.

La parte estética se completa con Borderless Pixel Cards firmadas por Kirokaze y las Full-Art Pizza Basic Lands, que llevan el tema de la pizza a las cinco tierras básicas. Para quienes disfrutan viendo el contenido de primera mano, el panel completo puede volver a verse en Twitch y YouTube. En la web oficial se encuentra la galería con todo lo revelado hasta ahora.

Calendario confirmado

Puesta de largo del set el 10 de febrero de 2026, pero habrá presentaciones del 27 de febrero al 5 de marzo, hasta el lanzamiento en MTG Arena el 3 de marzo y el estreno global el 6 de marzo. Después llegarán las Commander Party de marzo y abril, y el programa Magic Presents Turtle Time activo entre el 13 de marzo y el 16 de abril.

La preventa ya está disponible en comercios habituales de Magic, en grandes plataformas y en tiendas locales que trabajan con Wizards. Con todo este material, la recta final hasta marzo se tiñe con el verde de nuestras queridas Tortugas.