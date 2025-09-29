Lanzamientos de videojuegos de la semana: 'Super Mario Galaxy' y 'Ghost of Yōtei' lideran una semana de estrenos potentes

Un lunes más, aquí estamos puntuales a nuestra cita semanal con las novedades del sector del entretenimiento electrónico. Los próximos días vienen cargados, así que repasamos rápidamente los proyectos más destacados que se lanzarán entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre de 2025 para Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, dispositivos móviles y PC, con nombres muy esperados y algunas propuestas menos conocidas, pero igual de interesantes.

Los estrenos más relevantes de los próximos días recaen en la llegada de ‘Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2’, que debuta en Switch (con actualización gratuita para Switch 2). Otro juego muy esperado es ‘Ghost of Yōtei’, el nuevo exclusivo de PS5. Ambos se publicarán junto a propuestas tan atractivas como ‘Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles’, ‘LEGO Party!’, ‘Life is Strange Collection’ y ‘Digimon Story: Time Stranger’, entre otros. Consulta la lista completa con las plataformas y fechas a continuación.

29 de septiembre

-‘Unyielder’ (PC)

30 de septiembre

-‘LEGO Party!’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

-‘Nicktoons & The Dice of Destiny’ (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

-‘Alien: Rogue Incursion — Evolved Edition’ (PC, PS5, Xbox Series)

-‘Train Sim World 6’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC)

-‘Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles’ (PS4, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC)

-‘The Ivalice Chronicles’ es el relanzamiento de ‘Final Fantasy Tactics’, publicado originalmente en 1997 para la primera PlayStation. El reino de Ivalice está en peligro y la Guerra de los Leones ha comenzado tras el enfrentamiento entre Goltanna (el León Negro) y Larg (el León Blanco).

Aquí los jugadores participan en batallas estratégicas por turnos, combinando técnicas avanzadas y roles especializados con habilidades únicas. La revisión presenta mejoras respecto al juego original, como gráficos y controles actualizados. Puedes elegir entre dos versiones: Mejorada, con ajustes de combate y un nivel de dificultad más accesible; y Clásica, que mantiene la jugabilidad y la presentación originales e incorpora las características de ‘War of the Lions’ (actualización de 2007 para PSP).

Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles Gameplay

1 de octubre

-‘Kaiju No. 8: The Game’ (PC)

-‘Lock & Key: A Magical Girl Mystery’ (PC)

-‘Ascend’ (PC)

2 de octubre

-‘Ghost of Yōtei’ (PS5)

La secuela de ‘Ghost of Tsushima’ presenta a Atsu como nuevo protagonista en lugar de Jin Sakai, en una historia de venganza y redención. La trama se ambienta en el Japón de 1603 y toma como telón de fondo el monte Yōtei, en la región de Ezo (actual Hokkaidō). Este es el primer juego de Sucker Punch Productions desarrollado desde cero específicamente para PS5.

Ghost of Yōtei - Tráiler lanzamiento

-‘Life is Strange Collection’ (PS5)

-‘Onirism’ (PC)

-‘Los Sims 4 ¡A la Aventura!’ — DLC (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

-‘Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2’ (Switch, Switch 2)

Doble ración de plataformas 3D de 2007 y 2010, ahora juntos en Switch. En el sistema original funcionan a 1080p con menús refinados y opciones de control por movimiento o stick; además, suman modo Asistencia y capítulos extra del Storybook. En Switch 2 reciben actualización gratuita con salida 4K en TV y mejoras visuales específicas; también se habilitan funciones pensadas para el nuevo hardware (como compatibilidad con “controles de ratón” para el segundo jugador al recolectar fragmentos de estrella).

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 – Tráiler

3 de octubre

‘Digimon Story: Time Stranger’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Dominoes: Classic Tile Game+’, ‘Piffle+’ y ‘Thomas & Friends: Let’s Roll+’ (iOS)

Semana importante

¿Qué te parecieron los juegos que están pendientes de estreno esta semana? ¿Tienes preferencias con alguno o quizá con más de uno? En todo caso, la próxima semana volveremos con más novedades y recomendaciones para seguir disfrutando con el mando en la mano.