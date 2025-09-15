Lanzamientos de videojuegos de la semana: Dying Light The Beast y LEGO Voyagers se encargan de animar el calendario.

Ya estamos aquí de nuevo para repasar la lista de juegos que se lanzarán entre el 15 y el 19 de septiembre de 2025. Comenzamos como marca la tradición, enumerando los estrenos más destacados para Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, dispositivos móviles y PC, incluyendo tanto los nombres más esperados como algunas propuestas menos conocidas, pero igual de interesantes.

El estreno más relevante de los próximos días recae en la llegada de ‘Dying Light: The Beast’, cuyo lanzamiento se adelantó recientemente un día y ahora llegará el 18 de septiembre. Otro de los éxitos seguros para los más peques de la casa (y no tanto), es ‘LEGO Voyagers’, una divertida fórmula cooperativa que se lanzará en consolas y PC. Ambos se publicarán junto a otras propuestas tan interesantes como ‘Deep Rock Galactic: Survivor’, ‘Towa and the Guardians of the Sacred Tree’ y ‘Frostpunk 2’, entre muchos otros. Consulta la lista completa con las plataformas y fechas en las que estarán disponibles, a continuación.

15 de septiembre

‘Little Witch in the Woods’ (PC)

‘No, I’m not a Human’ (PC)

‘Fata Deum – The God Sim’ (PC)

‘Campus Life’ (PC)

‘Superhero Simulator’ (PC)

‘Mars Attracts’ (PC)

‘TROLEU’ (PC)

‘LEGO Voyagers’ (PS4, PS5, Xbox Series, Switch, PC)

Aventura cooperativa para dos personas del estudio Light Brick con Annapurna Interactive. Dos amigos, convertidos en piezas LEGO, se proponen rescatar una nave abandonada y avanzan por escenarios construidos de ladrillos con rompecabezas, saltos y acciones coordinadas que requieren trabajo en equipo. Admite juego local y en línea y ofrece Friend’s Pass para invitar a un acompañante sin compra adicional.

LEGO Voyagers – Tráiler

16 de septiembre

‘Henry Halfhead’ (PS5, Switch, PC)

‘Arena Breakout: Infinite’ (PC/Steam)

‘Voyagers of Nera’ (PC)

‘Town to City’ (PC)

17 de septiembre

‘Strange Antiquities’ (PC, Switch)

‘Deep Rock Galactic: Survivor’ (PC, Xbox Series)

Spin-off para un jugador en formato survivor-like, desarrollado por Funday Games y publicado por Ghost Ship Publishing. Combina oleadas de alienígenas con minería durante la partida para reunir recursos y desbloquear mejoras que incrementan las capacidades de nuestro personaje y de su arsenal. Las sesiones son cortas, con progresión entre partidas y un catálogo de armas y artefactos extraído del universo principal de Deep Rock.

Deep Rock Galactic: Survivor – Tráiler

18 de septiembre

‘Arctic Awakening’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Class of Heroes 3: Remaster’ (PS5, Switch, PC)

‘Formula Legends’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

‘Frostpunk 2’ (PS5, Xbox Series)

‘Ratatan’ (PC)

‘Goblin Cleanup’ (PC)

‘Easy Delivery Co.’ (PC)

‘Megabonk’ (PC)

‘Moros Protocol’ (PC)

‘Sushi Ben’ (PC)

‘Mai: Child of Ages’ (PC)

‘Dying Light: The Beast’ (PS5, Xbox Series, PC)

Nueva entrega independiente de Techland con Kyle Crane de regreso y estreno adelantado al 18 de septiembre de 2025 para PC, PS5 y Xbox Series. Mantiene el parkour como base y añade un mapa boscoso llamado Castor Woods, conducción de vehículos y un estilo de juego que combina habilidades humanas con rasgos de la infección para un combate más agresivo. Las versiones de PS4 y Xbox One llegarán más adelante, también en 2025.

Dying Light: The Beast – Tráiler

19 de septiembre

‘Towa and the Guardians of the Sacred Tree’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch)

‘Jump Space’ (PC)

‘Trails in the Sky 1st Chapter’ (PC)

‘Warborne Above Ashes’ (PC)

‘BREAK ARTS III’ (PC)

Semana repleta de estrenos

Los próximos días el plantel se presenta generoso en cuanto a lanzamientos y seguro que hay alguno de estos estrenos que te apetece probar en cuanto se publiquen. En todo caso, la próxima semana volveremos con más novedades y recomendaciones para seguir disfrutando con el mando en la mano.