Lanzamientos de videojuegos de la semana: de la caza de monstruos en Wild Hearts S a la fiesta de Super Mario Party Jamboree

Ya estamos aquí con la lista de juegos que se lanzarán esta calurosa semana de verano. Así, entre el 21 y el 25 de julio, llegarán nuevos títulos a Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, dispositivos móviles y PC, incluyendo tanto los títulos más esperados como algunas propuestas menos conocidas, pero igual de interesantes.

Los nombres fuertes de esta semana son ‘Super Mario Party Jamboree – Switch 2 Edition + Jamboree TV’ y ‘Wild Hearts S’, ambas entregas para la nueva híbrida de Nintendo. Consulta la lista completa con las plataformas y fechas en las que estarán disponibles, a continuación.

21 de julio

'The King is Watching' (PC)

22 de julio

'Luto' (PS5, Xbox Series, PC)

'Misc. A Tiny Tale' (PC, Switch)

'Monument Valley III' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

'Wildgate' (PS5, Xbox Series, PC)

'Hell Clock' (PC)

'UnderMine 2' (PC)

'Grimshire' (PC)

23 de julio

'Wheel World' (PS5, Xbox Series, PC)

'Animal Shelter 2' (PC)

24 de julio

'Killing Floor III' (PS5, Xbox Series, PC)

'Wuchang: Fallen Feathers' (PS5, Xbox Series, PC)

'Let Them Trade' (PC)

'Hotel Galactic' (PC)

'The Great Villainess: Strategy of Lily' (PC)

'Steal The Pig' (PC)

'Super Mario Party Jamboree – Switch 2 Edition + Jamboree TV' (Switch 2)

Mario y compañía vuelven a reunir a todo el mundo en el tablero con una entrega completamente nueva para Switch 2. ‘Super Mario Party Jamboree’ ofrece más modos de juego y tableros renovados, diseñados para partidas familiares y tardes de diversión con amigos.

Esta edición aprovecha las posibilidades del nuevo sistema, permitiendo partidas rápidas y minijuegos que explotan tanto el multijugador local como las opciones online. Además, se suma la función Jamboree TV, una experiencia paralela para seguir partidas en tiempo real y disfrutar de contenido especial.

25 de julio

'Ascent of Ashes' (PC)

'No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files' (PC, Switch 2, Switch)

'Wild Hearts S' (Switch 2)

Koei Tecmo y Omega Force regresan al universo de la caza de monstruos con una versión renovada de ‘Wild Hearts,’ ahora adaptada para la nueva generación portátil de Nintendo. El juego conserva su planteamiento cooperativo, permitiendo que varios jugadores se enfrenten a enormes criaturas en escenarios inspirados en el Japón feudal.

La novedad más relevante de esta entrega está en la adaptación de controles y funciones pensadas para el hardware de Switch 2, que promete facilitar partidas tanto en casa como fuera. Además, incorpora algunas mejoras para aprovechar el nuevo sistema, asegurando que la experiencia no pierda fuerza al pasar al formato portátil.

Semana para jugar

¿Qué opinas de los lanzamientos de esta semana? Aunque el verano avanza y la lista no es tan extensa como en otros meses, la relación de novedades siempre esconde algo interesante de lo que echar mano. Nos vemos la próxima semana con nuevos títulos.