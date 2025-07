El Confín de la Eternidad: Magic revela su gran aventura espacial y desvela los planes para 2026

Los altos mandos de Wizards of the Coast han aprovechado la MagicCon: Las Vegas para presentar en sociedad “El Confín de la Eternidad”, su próxima gran colección de ‘Magic: The Gathering’, y avanzar los contenidos que marcarán el juego hasta 2026. Durante un fin de semana que reunió a unos 20.000 jugadores en el Centro de Convenciones de Las Vegas, el juego desplegó parte de su arsenal de novedades. El evento incluyó torneos, paneles, experiencias interactivas y la presencia de artistas, cosplayers y nombres propios de su universo.

El Confín de la Eternidad

Entre los momentos más recordados del evento estará el panel presentado por Riley Knight, acompañado de figuras del equipo de Wizards of the Coast como Jadine Klomparens (Principal Game Designer), Mike Turian (Executive Producer), Sarah Wassell (Senior Art Director) y Roy Graham (Senior Story Lead). Allí, los asistentes pudieron conocer el primer avance de “El Confín de la Eternidad”, la colección que promete trasladarnos más allá de los planos habituales a través de una ambientación de ciencia ficción con tintes espaciales. Entre los adelantos se mostraron cartas, mecánicas nuevas, comandantes a bordo de naves y un primer vistazo a los poderes interestelares que darán vida a la expansión, prevista para el 1 de agosto.

The Preview Panel - MagicCon: Las Vegas 2025

Magic: The Gathering ya mira a 2026

El calendario de ‘Magic’ para el próximo año estará marcado por el regreso de dos de sus universos más celebrados. Por un lado, Lorwyn Eclipsado llegará el 23 de enero de 2026, mientras que también está confirmado el retorno a Strixhaven con 'Secrets of Strixhaven'.

La compañía ha revelado además las fechas y ubicaciones de los grandes eventos internacionales MagicCon, que pasarán por Las Vegas, Ámsterdam y Atlanta, así como el arranque de la Spotlight Series, que aumentará el número de torneos y llegará a nuevos países. El Pro Tour abrirá temporada en Richmond (Virginia), del 30 de enero al 1 de febrero, para después recalar en Las Vegas y Ámsterdam antes de poner el broche final con el Campeonato Mundial número 32 en Atlanta.

Announcing 2026 - MagicCon Lineup

Pick-Two Draft: una nueva forma de jugar

Entre las novedades prácticas, se ha presentado Pick-Two Draft, un nuevo formato que busca agilizar las partidas y reducir los tiempos de espera en la fase de selección. El sistema permite elegir dos cartas por turno, permitiendo así que la acción comience antes y la experiencia de draft resulte más directa y divertida.

Un fenómeno que sigue creciendo

‘Magic: The Gathering’ continúa ampliando su universo después de más de tres décadas en las mesas de juego. Con más de 50 millones de seguidores en 150 países, la franquicia ha saltado del juego físico a las pantallas, novelas y cómics, manteniendo su capacidad de renovarse constantemente. La nueva colección y los planes para 2026 refuerzan esta línea de Wizards of the Coast.