Amazon Luna se expande y alía con Electronic Arts: Más juegos, más jugadores y más diversión

Amazon Luna sigue creciendo y, en su afán por conquistar el universo (del videojuego), acaba de sellar un acuerdo a largo plazo que les permite llevar algunos de los títulos más populares de Electronic Arts a su plataforma. Además, el servicio también amplia horizontes y abre operaciones en varios países europeos.

EA aterriza en Amazon Luna

Si te identificas entre los que disfrutan eliminando stormtroopers con sables de luz o enfrentándote a necromorfos en naves espaciales poco iluminadas, estas de suerte, porque Luna acaba de añadir a su catálogo tres piezas muy valoradas del catálogo de EA: ‘Star Wars Jedi: Survivor’, ‘Star Wars Jedi: Fallen Order’ y ‘Dead Space’. Si esto te parece poco, no te desanimes porque han prometido que pronto llegarán más títulos tanto con el sello de EA Sports como con el de otras franquicias conocidas.

David Tinson, de Electronic Arts, asegura que la intención es que puedas disfrutar de juegos de EA donde quieras y cuando quieras, siempre que tengas un dispositivo compatible a mano, algo que marca parte del carácter del servicio. “Nuestros equipos se centran en crear experiencias que enganchen a las comunidades online de EA, y estamos encantados de asociarnos con Amazon para llevar esos juegos a más personas”, explica.

Star Wars: Jedi Survivor. / .

Llegan jugadores de media Europa

La inauguración del servicio en nuevos territorios se traduce en la llegada de más usuarios a su ecosistema de juego. Así que si vives en Portugal, Suecia, Bélgica y Luxemburgo ahora puedes acceder a más de 300 juegos en dispositivos que van desde el móvil hasta el televisor, sin descargas ni hardware de última generación. Si además eres miembro Prime en alguno de estos nuevos países, mejor: puedes acceder gratis a juegos como ‘Fortnite’, ‘LEGO Fortnite’, ‘Rocket Racing’, ‘Trackmania’ y a un catálogo rotativo mensual repleto de opciones. Este mes, por ejemplo, podrás acelerar en ‘WRC Generations’, ‘Overcooked! 2’, ‘Spitlings’, ‘The Jackbox Party Pack 3’ y ‘Strange Horticulture’. Cada mes hay novedades fresquitas.

Luna, EA y una promesa

Para Amazon Luna, esto es solo el principio. Mustafa Hakim, director general, lo deja claro: “Estamos emocionados de llevar Amazon Luna a más jugadores en Europa y de asociarnos con Electronic Arts para ofrecer algunos de sus juegos más populares. Queremos que jugar sea fácil, divertido y accesible para todos.”

A estas alturas, no está de más recordar que el servicio se encuentra disponible en 14 países y compatible con dispositivos como Amazon Fire TV, Fire Tablets, Smart TVs de Samsung y LG, iOS, Android, Windows, MacBooks y Chromebooks. Además, si aún no lo has probado, puedes darte el gusto de una prueba gratuita de 7 días y comprobar por ti mismo si Luna es tan versátil como aparenta.