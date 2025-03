Las superestrellas de la WWE invaden 'Clash of Clans' en la recta final hacia WrestleMania 41.

Seguro que alguien de Supercell y de la WWE se han encontrado en un gimnasio y entre sentadilla y sentadilla, se han confabulado para sacar adelante una colaboración única en 'Clash of Clans'. Así, durante el mes de abril y coincidiendo con la celebración de WrestleMania 41 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, este cruce se compromete a llevar el universo del wrestling al popular juego de móviles.

Desde el mismo amanecer de este mes, personajes tan populares de la WWE como Cody Rhodes, Rhea Ripley, The Undertaker, Bianca Belair y Rey Mysterio aparecerán en el juego bajo distintos roles que encajan con la estética de 'Clash of Clans'. Además, se han elaborado funciones temáticas, nuevos paisajes, personalizaciones y eventos con los que se pretende rendir homenaje a la historia de la WWE.

Cody, Cody, Cody!

Cody Rhodes, será una de las figuras centrales de esta colaboración y aparecerá como 'el rey bárbaro'. Su participación no es del todo una casualidad, ya que la superestrella ha confesado ser un jugador habitual de 'Clash of Clans' desde hace más de una década. De hecho, se mantiene entre el 10% de los mejores del mundo bajo el pseudónimo OverlordRhodes.

En sus propias palabras: "Llevo años construyendo mi legado en la WWE, pero ha llegado el momento de que los fans conozcan el lugar en el que he acumulado más victorias: 'Clash of Clans'. Como OverlordRhodes, no defiendo, sino que conquisto. Las aldeas caerán, y cualquiera que se enfrente a mí será aplastado por mi fuerza".

Personajes de WWE en Clash of Clans

Supercell ha preparado este elenco de estrellas con personajes del juego, cada uno con su rol especifico:

- Cody Rhodes - Rey Bárbaro

- Rhea Ripley - Reina Arquera

- The Undertaker - Gran Centinela

- Bianca Belair - Luchadora Real

- Rey Mysterio - Príncipe Esbirro

- Kane - P.E.K.K.A.

- Becky Lynch - Valquiria

- Jey Uso – Lancero

Unleash Your Inner Clash

WrestleMania se muda a 'Clash of Clans'

El evento arrancará oficialmente el 1 de abril y estará disponible durante todo el mes. Además, el 6 de abril será clave en la celebración de este cruce, coincidiendo con ‘WrestleMania 41’. De modo que es mejor mantenerse atento. El juego está disponible en iOS y Android para su descarga de forma gratuita.