‘Age of Mythology: Retold’, cuyo lanzamiento está previsto para septiembre de este año, se podrá probar gracias a un acceso anticipado limitado. Su desarrollador World's Edge confirma que la Beta cerrada del juego se llevará a cabo entre el 12 y el 14 de julio, pero tendrás que pagar por adelantado para acceder a ella. Según la compañía, todos los que reserven el juego podrán disfrutar del período de acceso anticipado. Una vez allí se podrá acceder al Tutorial remodelado, así como a las civilizaciones griega, nórdica y egipcia. Además, podrán disfrutar de las primeras cinco misiones del modo historia.

A la altura de la marca ‘Age of’

La prueba también garantizará el acceso a batallas gratuitas en los modos Escaramuza y Multijugador, con soporte para un máximo de ocho jugadores simultáneos. Sin embargo, no hay información sobre límites de unidades o posibles restricciones en las evoluciones disponibles. ‘World's Edge’ afirma que utilizará la fase de prueba del juego de estrategia como una forma de pulir la experiencia.

Durante este periodo, la compañía también aprovechará para localizar y reparar nuevos errores que sus equipos han podido pasar por alto, así como para recibir sugerencias sobre posibles ajustes de equilibrio por parte de los jugadores. Con todo, desde la compañía se advierte que ‘Age of Mythology: Retold - Beta’ tendrá algunas restricciones y no representará la versión completa. Como resultado, no se admitirán todos los idiomas incluidos en el lanzamiento y es posible que el juego cruzado entre Steam y la versión de Microsoft Store no funcione correctamente.

“Si bien nuestro objetivo principal durante la beta cerrada es garantizar la estabilidad y pulir el juego en general solucionando errores importantes, también estamos ansiosos por conocer tus opiniones”, explican desde el equipo.

Age of Mythology: Retold inaugura el periodo de pruebas que lo acerca a su estreno / .

Además de la Beta que comienza el día 12, la compañía tiene previsto realizar próximamente una prueba exclusiva en Steam, diseñada para estresar al máximo los servidores del juego. La casa de software norteamericana pretende equipararse con los capítulos más icónicos de ‘Age of Empires’ para crear una experiencia estratégica en tiempo real donde divinidades, monstruos y seres humanos chocan para dar vida a explosivas batallas de continuidad.

Sinopsis

“De los creadores de la galardonada franquicia Age of Empires, Age of Mythology: Retold va más allá de la historia y te transporta a una época mítica de conflictos entre los dioses, los monstruos y los humanos. Retold, que combina los mejores elementos del aclamado Age of Mythology con modernos efectos visuales y diseños de estrategia en tiempo real, es una experiencia épica e innovadora para jugadores experimentados y novatos por igual.” Con versiones confirmadas para PC y Xbox Series X|S, el título llegará el 4 de septiembre de este año, con entrada inmediata al catálogo de Game Pass.