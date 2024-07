Multiversus celebra la incorporación del Agente Smith de Matrix con cambios en su equilibrio

El videojuego de lucha gratuito que se sirve de los personajes de Warner Bros. para proporcionar altas dosis de acción no deja de ampliar su plantel de estrellas entre ellas, atman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn y Black Adam (DC); Shaggy y Velma (Scooby-Doo); Bugs Bunny, el Demonio de Tasmania, alias Taz y Marvin el Marciano (Looney Tunes); Arya Stark (Juego de Tronos); Tom y Jerry (Tom y Jerry); Finn el humano y Jake el perro (Hora de aventuras); Steven Universe y Granate (Steven Universe); el Gigante de hierro (El gigante de hierro); LeBron James (Space Jam: Nuevas leyendas); Rick Sánchez y Morty Smith (Rick y Morty), Gizmo y Stripe (Gremlins) y una original criatura llamada Perreno. Se puede descargar de forma gratuita en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.