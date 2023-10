Es imposible no conocer la célebre comedia de temática paranormal de 1984, ‘Los Cazafantasmas’. Lo que quizá conozcas en menor medida es la gran cantidad de videojuegos basados en el icónico filme que se han lanzado desde entonces –más de 30 si tomamos en cuenta las versiones para las diferentes plataformas–. El pasado año se lanzó ‘Ghostbusters: Spirits Unleashed’ para PC (Epic Store), PlayStation y Xbox, y ahora la versión ‘Ecto Edition’ acaba de aterrizar en Nintendo Switch y Steam tras un año de exclusividad en Epic Store. Hemos podido probar la versión para la portátil de Nintendo, y sin duda se postula como una de las más atractivas de cara a la época navideña.

A la búsqueda y caza del fantasma

La entrega trata con mucho cariño la licencia, situándonos en el parque de bomberos de la película original que ahora está dirigido por los Cazafantasmas fundadores: Ray y Winston, ya mayores, encargados de capitanear a los nuevos Cazafantasmas en sus aventuras.

‘Ghostbusters: Spirits Unleashed’ basa su jugabilidad en el denominado multijugador asimétrico (4 contra 1 de caza y persecución), un género muy usado en videojuegos que beben de licencias cinematográficas donde varios personajes deben enfrentarse a un desafío mucho más poderoso que ellos individualmente. En este caso, por supuesto, habrá que unir fuerzas para superar a un fantasma que puede ser manejado por otro jugador o por la propia IA del juego, eso ya depende de nuestras elecciones. Podremos ser uno u otro dependiendo de la selección de usuarios que haga el juego para añadirnos a una partida online, o bien podemos crear nuestra propia partida y decidir quién será fantasma y Cazafantasmas.

Como indicábamos, la versión Ecto Edition incluye nuevos fantasmas, cada uno con apariencias y poderes únicos. Esta particularidad es importante, ya que los fantasmas tienen habilidades comunes y habilidades particulares, lo que les convierte en únicos, y no solo a nivel visual. Los fantasmas pueden –y deben– asustar a los ciudadanos e incluso conseguir que huyan de los escenarios, abrir brechas fantasmales que los Cazafantasmas deberán cerrar y convocar otros fantasmas. Su objetivo final pasa por encantar los diferentes escenarios antes de ser atrapados. Para evitarlo, se pueden esconder en objetos –poseerlos– para recuperar energía y obligar a los Cazafantasmas a buscarlos y también, por supuesto, para asustar a los personajes que pasen por ahí, acelerando la “posesión” de los escenarios.

Multitud de contenido

No es fácil hacer un juego de la franquicia ‘Los Cazafantasmas’, de hecho, las múltiples adaptaciones basadas en la reputada licencia cinematográfica atestiguan que no todos han tenido buena acogida. Pero este no es el caso de ‘Ghostbusters: Spirits Unleashed’, que tuvo un éxito considerable el pasado año en PC y consolas gracias a su apartado gráfico, al cariño a la hora de tratar la licencia; y al hecho de que permite jugar entre diferentes plataformas, lo que no siempre es posible.

La versión ‘Ecto Edition’, nombre que recibe esta completa edición, es sin duda la más atractiva hasta el momento, ya que amplía considerablemente la historia principal, incluye nuevos escenarios y recibe multitud de fantasmas a los que enfrentarnos, multiplicando la versatilidad, diversión y, por supuesto, la durabilidad de este título. Los escenarios, por otro lado, son muy variados: La cárcel de Rock Island, el Centro Médico, el Juzgado, New Motion Club, así hasta 9 diferentes. La versión para Switch alcanza los 720p de resolución en modo portátil y 1080p unida al dock, alcanzando los 30fps, lejos quizá de los 60 fps de las versiones de consola y PC, pero suficientes para disfrutar al máximo en la portátil.

Aunque el juego se basa en partidas cortas en las que cuatro jugadores tratan de capturar un fantasma o por el contrario un fantasma trata de encantar un edificio, la vida de este título se alarga considerablemente gracias a los numerosos espectros, a la posibilidad de personalizar y mejorar a los personajes e incluso a tus fantasmas, y por supuesto a la historia que se va desvelando a medida que subimos de experiencia.

‘Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition’ para Nintendo Switch y PC Steam es la mejor versión de lanzamiento de este título, ya que llega cargada de un año de contenido gratuito. Si te gustan los shooters multijugador, los desafíos y los juegos que no te dejen ni un respiro, es el título que estás buscando. Sin duda, un fantástico homenaje a la conocida licencia cinematográfica.