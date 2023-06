El intenso videojuego de disparos multijugador competitivo de Crytek, ‘Hunt: Showdown’, ha confirmado la incorporación de un nuevo jefe objetivo: Rotjaw. En respuesta a la demanda solicitada por los fans y según confirman desde la propia desarrolladora, merodea por zonas de aguas profundas acechando a cualquier intruso que se tropiece con ella, de modo que no dudará en atacar escondida en el agua, tratando de acabar con cualquiera que se acerque.

En principio Rotjaw se encuentra atrapada en una jaula, pero no tardará mucho tiempo en alcanzar cierto nivel y con ello, escapará. Llegados a este punto, habrá que tener muy presente que, si los cazadores se topan con ella en algún momento, no dudará en desatar toda su furia y atacar a cualquiera que intente detenerla. "Estamos impacientes por mostrar a nuestra nueva jefe objetivo, Rotjaw. El equipo ha puesto mucho cuidado y esfuerzo en su concepto inicial, su diseño artístico, sus mecánicas y su historia relacionada con nuestra nueva trilogía de eventos", comentaba David Fifield, director general del juego.

De caza en el pantano

Por si no tienes referencias, ‘Hunt: Showdown’ es un título competitivo en primera persona para PlayStation, Xbox y Steam que combina los juegos de supervivencia en un formato basado en combates. Ambientado en la Luisiana de 1895, la obra cuenta con una mezcla de elementos PvP (Jugador contra Jugador) y PvE (Jugador contra Entorno) que crean una experiencia de tensión única. No sólo los monstruos son una amenaza, también lo son todos y cada uno de los Cazadores del mapa. Sobre sus modos de juego destaca el clásico Bounty Hunt, un espacio que enfrenta a 12 jugadores -de manera solitaria o equipos de dos o tres- en una carrera por eliminar monstruos a cambio de una recompensa que deben recoger y extraer del mapa.

Por el momento no se ha confirmado ventana de lanzamiento para el nuevo objetivo, sin embargo, desde el estudio nos emplazan a estar atentos a las redes sociales para conocer todos los detalles y novedades del nuevo evento 'Tide of Shadows'. Mientras tanto, no olvides echar un vistazo a su tráiler de presentación para hacerte una idea de lo que te espera próximamente.