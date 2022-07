Cumpliendo escrupulosamente con los plazos establecidos, la desarrolladora Pearl Abyss ha lanzado la esperada actualización gratuita que trae consigo el “Despertar de la Drakania”, tanto para el videojuego ‘Black Desert Online’ como para ‘Black Desert Console’. Este lanzamiento supone un paso importante, tanto para el juego como en la propia compañía, ya que es la primera actualización de estas características que se lanza al mismo tiempo en PC y videoconsolas.

Los cambios

La actualización del 'Despertar' ofrece un estilo de juego completamente nuevo, pero a su vez incluye una nueva cadena de misiones con información sobre la Drakania y su herencia dracónica. Añade una nueva “Temporada: El Albor de los dragones”, que promete más facilidades para conseguir equipo y subir de nivel rápidamente. Eso sí, el contenido de la Temporada solo estará disponible (por ahora) para los jugadores de PC.

Acceso gratuito al juego

Si te llama la atención el formato y no te has atrevido a probar, presta atención, porque ahora todos los nuevos usuarios pueden obtener el juego gratis durante 14 días. Si durante este tiempo logran alcanzar el nivel 50 con cualquier personaje, podrán reclamar un pase que les permitirá quedarse con el juego para siempre, completamente gratis. Además, si completan la misión del Renacer o el Despertar (disponible tras alcanzar el nivel 56), se inscribirán automáticamente en un sorteo del contenido extra de la Edición del conquistador, que incluye objetos raros y monedas del juego. Los más veteranos también pueden participar en este sorteo, pero para ello deberán mejorar tres de sus equipos Tuvala a nivel PEN con un personaje de Temporada. Eso sí, para poder participar en esta última promoción debes haber descargado el cliente del juego desde la web oficial, no desde Steam o de la Store de tu consola. Ha llegado la hora de repasar las características oficiales del 'Despertar de la Drakania' publicadas por Pearl Abyss:

'Trion: nueva arma del Despertar' que es una combinación de dos lanzas, una potenciada por el viento y otra por el fuego. La Drakania blande ambas en tándem, desatando implacables ataques.

Las formas Sangre maléfica y Sangre draconiana: Drakania puede cambiar entre ambas formas libremente y cada una ofrece sus propios modificadores a los ataques del personaje.

Despertar de la Drakania: las características únicas de la Drakania le permiten permanecer en el Despertar sin pasar por la forma previa.

Combate cuerpo a cuerpo: la clase Drakania se basa en un estilo de combate cuerpo a cuerpo, con excelentes habilidades de movimiento.

Las nuevas habilidades del Despertar de la Drakania:

Sacudida violenta: desata el poder de los dragones sobre los enemigos cercanos, y luego clava el Trion de la Drakania en el corazón de los enemigos.

Heraldo del caos: canaliza los vientos en su lanza izquierda, asciende por los aires y luego cae estrepitosamente sobre sus enemigos.

Acometida demoledora (Sangre maléfica): combina ambas lanzas para canalizar los vientos y luego cargar contra el enemigo.

Acometida demoledora (Sangre draconiana): combina ambas lanzas y luego desata los vientos hacia el frente para hacer retroceder a sus enemigos.

Rugido sísmico (Sangre maléfica): canaliza los vientos en la lanza y luego los libera hacia delante, mientras que enciende la lanza derecha y deja una marca ardiente en el suelo que quema a los enemigos.

Rugido sísmico (Sangre draconiana): canaliza los vientos en la lanza izquierda y luego invoca el poder de los dragones para desatar un rugido demoledor hacia el frente. El persistente y destructivo aliento de dragón diezma a todos los enemigos que se encuentren delante. La compañía también ha anunciado importantes actualizaciones tecnológicas que permitirán jugar hasta a 120 FPS en PlayStation 5, haciendo que la experiencia de juego sea mucho más fluida en ‘Black Desert Console’. Observa cómo la Drakania despliega sus alas de ceniza en el siguiente tráiler.