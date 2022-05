Sam Raimi puede presumir de una de las filmografías más extensas y divertidas de la historia del cine; comenzando con ‘Evil Dead’ en 1981, continuando con ‘Spiderman’ y acabando con ‘Doctor Strange en el Multiverso de la locura’ en 2022, ha dejado para la historia más de 100 cintas tanto como director como productor. No es de extrañar que el sector del videojuego (Saber Interactive) le rinda homenaje con un título que no solo recoge pasajes de la primera obra citada, sino también de ‘Evil Dead II’ e incluso la serie para televisión ‘Ash vs Evil Dead’.

Es uno de esos juegos denominados “multijugador asimétrico”, en el que las fuerzas no están equilibradas: cuatro humanos se enfrentan a un demonio kandarian que puede ser controlado por otro jugador y cuyo poder es similar o superior al de los 4 jugadores juntos. De este modo se crean luchas sobrenaturales donde la norma habitual es pasarlo en grande, no solo eliminando oponentes, también arrebatando la existencia a decenas de demonios que campan a sus anchas por los escenarios de ‘Evil Dead’. Evil Dead: The Game - Launch Trailer El sabor del terror de serie B Si eres fan de verdad, seguramente conocerás que todo sucede alrededor del 'Necronomicón', el libro de los muertos. La finalidad de cada partida pasa por completar el mapa que nos permite dar con las páginas del libro y la daga kandariana. Una vez conseguidos, tendremos que derrocar a los Oscuros y solo entonces aparecerá el 'Necronomicón' al cual tendremos que proteger durante un tiempo, ya que los demonios también lo querrán a toda costa. Para alcanzar el objetivo de supervivencia contamos con gran cantidad de armamento de fuego o armas cortas, a cuál más brutal. Por supuesto, siempre puedes optar por las icónicas armas de la franquicia, como la sierra mecánica o la escopeta recortada, pero no descartes el uso de palas, hachas, fusiles y todo tipo de sangrientas herramientas que promueven, por momentos, un decidido espectáculo gore, o de serie B, como prefieras. Adoptar el papel de demonio resulta especialmente original. Esta entidad kandariana tiene un objetivo nítido: sabotear la misión de los héroes. Para ello podemos movernos mucho más rápido, poseerlos o incluso servirnos del escenario para atacar o colocar trampas. También está permitido convocar a más demonios para atacar y por supuesto infundir miedo en ellos, algo que les dificultará el control en el juego. Un Fan Service muy refrescante El título funciona, por supuesto, muy bien para los amantes de la franquicia, ya que contiene homenajes a sus escenas más icónicas, personajes tanto de las películas como de la serie de televisión, así como armas, escenarios y recreaciones de la franquicia. De hecho, el juego tiene varios Season Packs. El primero de ellos contiene los atuendos característicos de los personajes en las diferentes películas y series. Además, el conocido actor Bruce Campbell ha participado con algunas de sus frases más célebres. A pesar de que los modos de juego no son muy variados y el argumento repite una y otra vez las mismas pruebas, pero con diferentes roles, se agradece la posibilidad de jugar con otros compañeros manejados por el ordenador o la consola cuando no encontremos amigos online. Además, la posibilidad de divertirse en compañía y mantenerse juntos para no morir “literalmente” de miedo, es uno de sus mayores aciertos. También ofrece la posibilidad de mejorar tu personaje poco a poco, aumentando su nivel, de forma que cada vez podemos utilizar más y mejor equipamiento, aumentar las habilidades específicas de clase y acceder a nuevos accesorios. Conclusiones En definitiva, ‘Evil Dead’ es una adquisición altamente recomendable para fans, los amantes de los juegos sangrientos o de terror y para todos aquellos que disfruten jugando en multi con amigos. Aunque su vida útil no se alargue tanto como otros títulos, nos hará pasar más que un tiempo razonable de diversión, que esperemos se amplie con las novedades en forma de contenido que están por llegar.