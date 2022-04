Una de las aventuras más exitosas de LucasArts, la serie ‘Monkey Island’, tendrá un nuevo capítulo publicado por Devolver Digital en 2022. Presentado como ‘Return to Monkey Island’ el proyecto está siendo desarrollado por el estudio Terrible Toybox, comandado nada menos que por Ron Gilbert, creador original de los principales títulos de la franquicia.

Return to Ron Gilbert

Junto con el anuncio, Devolver Digital ha proporcionado un breve anticipo en forma de vídeo que muestra esqueletos espectrales apilando cajas en un puerto. Sin revelar demasiados detalles de la trama, el breve clip deja entrever que el juego adoptará un aspecto bidimensional estilizado que respete las influencias de los juegos originales.

Además de Ron Gilbert como director y escritor, el equipo de desarrollo de ‘Return to Monkey Island’ incluye a Dave Grossman, un programador que ha trabajado en varios juegos de la serie y en títulos como ‘Day of the Tentacle’ y ‘Sam & Max’ publicado por Telltale Games. La presentación del juego también anticipa que Dave Grossman está listo para repetir su papel como el mítico protagonista de la serie Guybrush Threepwood.

El juego será una secuela de los capítulos originales

Según destaca el breve anuncio realizado por Devolver Digital, el próximo capítulo de la franquicia debería ser una secuela directa de ‘Secret of Monkey Island’ y ‘Monkey Island 2: LeChuck's Revenge’, los únicos juegos que contaban con la firma de Ron Gilbert. En total, la serie ha recibido un total de 5 juegos en su historia, incluido el más reciente, ‘Tales of Monkey Island’, publicado en 2009 por Telltale Games.

Los dos primeros títulos de la franquicia también han recibido su ración de relanzamientos bajo etiqueta de "Edición especial", con versiones que actualizaron tanto sus gráficos como la interfaz, al tiempo que permitían a los jugadores experimentar las aventuras en su forma original. Hasta el momento, Devolver no ha revelado ningún detalle sobre las plataformas seleccionadas para recibir el nuevo capítulo.

El segundo juego que publicará la desarrolladora

Terrible Toybox, la desarrolladora responsable de ‘Return to Monkey Island’, es un estudio fundado en 2013 por Ron Gilbert. El único proyecto que el estudio ha lanzado hasta el momento es ‘Thimbleweed Park’ en 2017, un trabajo con el que buscaban recrear el estilo de narración y la jugabilidad que el director ayudó a establecer mientras formaba parte de los líderes de LucasArts.

Return to Monkey Island – Teaser Trailer