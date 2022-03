En un comunicado compartido en sus perfiles de redes sociales, la productora polaca 11 bit Studios ha anunciado que todas las ventas derivadas del videojuego ‘This War of Mine’ y sus complementos, irán destinadas a la Cruz Roja Ucraniana para ayudar a las víctimas de los enfrentamientos que se están dando en el país.

"Hoy, las fuerzas militares rusas invadieron el país libre de Ucrania, nuestros vecinos. Como estudio polaco y creadores del reconocido juego contra la guerra 'This War of Mine', estamos contra la invasión rusa de Ucrania. [...] En los próximos siete días, todas las ganancias de la venta de 'This War of Mine' y sus DLC en todas las tiendas y plataformas irán a un fondo especial. En una semana, este dinero se donará a la Cruz Roja de Ucrania para ayudar a los afectados por esta guerra", se lee en el comunicado.

‘This War of Mine’ se lanzó en 2014 y está disponible para PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Aquí no juegas en el papel de un soldado de élite, más bien formas parte de un grupo de civiles que intentan sobrevivir a una ciudad asediada; luchando con escasez de comida, medicinas y en peligro constante ante los francotiradores y los carroñeros hostiles. En este drama con tintes antibelicistas la premisa principal es clara: mantener a los personajes con vida.

El usuario tiene a su cargo entre tres y cinco supervivientes que deben colaborar para llegar a ver el sol día tras día. Como en cualquier conflicto bélico, las necesidades básicas aumentan mientras los bienes escasean y se convierten en un preciado tesoro para cualquiera que respire y camine. Para colmo, los grupos radicales se alzan en rebelión, el ejército no ayuda en absoluto y la desconfianza se apodera de la población convirtiéndola automáticamente, en un grupo de personas deshumanizadas. Bajo este planteamiento nace y se desarrolla una historia que sin concretar nada lo dice todo.