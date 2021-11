Bethesda Softworks ha explicado con más detalle lo que podemos esperar de ‘The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition’, como la presencia de varios elementos del Creation Club, presentes en ediciones anteriores, además de alguno de nueva incorporación. De hecho, la edición que conmemora el décimo aniversario de la obra sumará hasta 74 creaciones del Creation Club: 48 ya disponibles y 26 que todavía se deben publicar. En total, se añaden más de 500 nuevos elementos al juego entre misiones y ampliaciones, armaduras, hogares y modos de juego.

A estas alturas, no está de más apuntar que los jugadores con una copia de ‘The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition’ de 2016 y los suscriptores de Xbox Game Pass recibirán cuatro creaciones del Creation Club de forma gratuita. Repasamos la parte más destacada del contenido que se presentará de forma gratuita en la edición aniversario:

Santos y seductores: lanzado originalmente en 2019, contiene la mayor cantidad de contenido que se haya integrado a la vez en un solo paquete, trae nuevas historias y misiones secundarias, además de más armaduras, armas y enemigos.

Curiosidades raras: un apartado de Santos y seductores, con caravanas Khajiit que traen productos exóticos importados de los confines de Tamriel, que van desde nuevos ingredientes para pociones, flechas y venenos hasta piedras raras creadas por extraterrestres.

Modo de supervivencia: un sistema para aquellos a los que les gustan los desafíos y que se agregó al juego por primera vez en 2017. Con él, debes preocuparte por comer, beber, dormir y mantenerte caliente para seguir con vida.

Pesca: como su nombre indica, será posible pescar más de 20 especies únicas para cocinar, exhibir como trofeos o incluso tener como mascota en el acuario de casa.

Más de 12 armas y armaduras de ‘The Elder Scrolls III: Morrowind’.

La causa: nuevos enemigos, ubicaciones y armas, además de un caballo daédrico invocable.

Recuerda que la Edición Aniversario y la Edición Especial son versiones diferentes de ‘Skyrim’: la primera incluirá todo el contenido del Creation Club, no solo los cuatro que se integran a la Edición Especial como conmemoración de los 10 años de vida del juego. Además, es gratuito para los propietarios de la edición especial mediante actualizaciones para PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S y suscriptores de Xbox Game Pass. La Edición Aniversario estará disponible para su compra el 11 de noviembre y no forma parte del contenido disponible en Game Pass, debe comprarse de forma independiente. ‘The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition’ se lanzará el 11 de noviembre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y S, y PC.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition Upgrade Overview