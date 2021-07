El videojuego 'FIFA 21' para PlayStation 4 (PS4) ha sido el más vendido del mes de junio en España, según la lista publicada este miércoles por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) de acuerdo con los datos de Games Sales Data, el panel de referencia a nivel europeo en el mercado de videojuegos.

'Ratchet & Clank: Rift Apart' para PS5, ocupa el segundo lugar del 'top 5' de los títulos más exitosos del pasado mes por delante de 'Grand Theft Auto V' para PS4, que ha pasado de liderar las últimas dos listas (abril y mayo) a descender a la tercera plaza, 'NBA 2k21' para PS4 y 'Mario + Rabbids Kingdom Battle' para Nintendo Switch cierran la clasificación en cuarto y quinto lugar, respectivamente.

En PlayStation 5 (PS5), además del 'Ratchet & Clank: Rift Apart', los juegos más vendidos de junio han sido, por este orden: 'Destruction AllStars', 'Spiderman: Miles Morales', 'NBA 2k21', 'Resident Evil: Village' y 'Returnal'.

En PS4, 'FIFA 2021' ha vuelto a irrumpir como el título más exitoso, destronando a 'Grand Theft Auto V', que pasa al segundo lugar, seguido de 'NBA 2k21', 'God of War', 'Gran Turismo Sport', 'The Last of us Part II', 'Assassin's Creed Valhalla' y 'Pro Evolution Soccer 2021: Season Update'.

En su antecesora, la PS3, los mayores éxitos de ventas de junio han sido 'MotoGP 10/11', 'Resident Evil Revelations 2', 'SBK-09: Superbike World Championship', 'Grand Theft Auto V' y 'Grand Theft Auto: San Andreas'.

En XBOX Series, 'Assassin's Creed Valhalla' se ha instalado en el número uno de los más vendidos en España para esta plataforma de última generación de Microsoft, seguido de 'Call of Duty: Black Ops Cold War', 'Alex Kidd in Miracle World DX', 'Resident Evil Village' e 'Immortals: Fenyx Rising'. En XBOX One han sido 'Far Cry 3: Classic Edition', 'FIFA 21', 'Far Cry 5', 'Grand Theft Auto V' y 'Far Cry 4'; mientras que en XBOX 360 el top 5 lo conforman: 'Far Cry Classic', 'Fight Night Champion', 'Far Cry 2', 'Assassin´s Creed' y 'Far Cry 3'.

En Nintendo Switch los mayores éxitos de ventas han sido 'Mario + Rabbids Kingdom Battle', 'Super Mario 3D World + Bowser's Fury', 'Animal Crossing: New Horizons', 'Minecraft' y 'FIFA 21'; mientras que para la otra plataforma de Nintendo, la '3DS', los más vendidos de mayo han sido: 'Luigi's Mansion 2', 'Yo-Kai Watch 2: Psychic Specters' y 'Super Mario 3D Land'.

Finalmente, la lista de videojuegos más demandados para PC han sido 'Grand Theft Auto V', 'Sekiro: Shadows Die Twice', 'Dark Souls III', 'Tekken 7' y 'Tom Clancy's Rainbow Six Siege'.

Los indicadores sobre el mercado de videojuegos en España han sido proporcionados por 'Games Sales Data' (GSD), el panel de referencia a nivel europeo para el mercado de videojuegos, liderado por la Federación Europea de Software Interactivo (ISFE).