Microsoft ha confirmado que los juegos gratuitos de Xbox ya no requieren de una suscripción al servicio Live Gold para acceder a los modos multijugador. El cambio ya se había anunciado previamente, pero hasta ahora no se había implementado en los sistemas de juego del entorno Xbox. Esto quiere decir que, de aquí en adelante, todos los usuarios de Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S pueden disfrutar de la vertiente en línea en los más de 50 títulos que se pueden jugar sin cargo alguno en las consolas de la marca.

La nueva política libera el acceso a los modos de juego más populares de títulos tan relevantes como ‘Call of Duty Warzone’, ‘Fortnite’, ‘Apex Legends’ ‘Destiny 2’ y ‘Roblox’, entre otros muchos. En una la nota informativa se explica que el cambio se ha realizado debido a la presión de los usuarios. "En respuesta a los comentarios y sugerencias, este cambio se llevará a cabo a partir de hoy. Todos los jugadores de Xbox podrán acceder al modo multijugador en línea de forma gratuita en una biblioteca de más de 50 títulos que admiten la función", explica la publicación.

Incluso con el final de los juegos gratuitos obligatorios de Live Gold, la suscripción sigue siendo necesaria para los títulos premium. Es decir, los juegos como ‘Call of Duty Black Ops Cold War’ todavía requieren tener activa la tarifa mensual Xbox Live Gold para el modo multijugador. La suscripción se requiere para dar acceso a modos en línea en juegos premium y también tiene otros beneficios. Los suscriptores reciben juegos gratuitos mensualmente y pueden aprovechar descuentos exclusivos en la tienda de las consolas.