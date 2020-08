Microsoft mueve ficha y anuncia periodo de lanzamiento para Xbox Series X

Aunque no se trate de una fecha definitiva, Microsoft ha revelado un periodo acotado de lanzamiento para Xbox Series X: la consola de nueva generación llegará en noviembre de 2020. Se estrecha el círculo en referencia a los planes para el estreno de su nueva joya, pero todavía no tiene un día específico marcado en el calendario, ni un precio establecido para su llegada a los comercios. Además, a lo largo de estos años, todas las consolas de la serie Xbox se han lanzado en noviembre: Xbox el 15 de noviembre de 2001, Xbox 360 llegaba un 22 de noviembre de 2005 y Xbox One el 22 de noviembre de 2013 (y todavía nos reservamos Xbox One X, lanzada el 7 de noviembre de 2017).

En el texto, la compañía estadounidense detalla que la consola se lanzará con más de 100 juegos optimizados para Xbox Series X y brinda información sobre los títulos de lanzamiento, que no contará con 'Halo Infinite', ya que se ha pospuesto hasta 2021. Pero no faltarán opciones, porque aseguran que la videoconsola contará con más de 50 juegos intergeneracionales nuevos para este año y optimizados para Xbox Series X, incluidos 'Assassin's Creed Valhalla', 'Dirt 5', 'Gears Tactics', 'Yakuza: Like a Dragon' y 'Watch Dogs: Legion'. Tampoco faltarán nuevos títulos desarrollados para Xbox Series X y lanzados en Xbox Game Pass, como 'The Medium', 'Scorn' o 'Tetris Effect: Connected'. En la misma línea se asegura que más de 40 juegos se han optimizado recientemente para aprovechar las características de Xbox Series X, como 'Destiny 2', 'Forza Horizon 4', 'Gears 5', 'Ori and the Will of the Wisps', y más.

Además, Microsoft refuerza la retrocompatibilidad del nuevo sistema con Xbox, Xbox 360 y Xbox One, garantizando miles de juegos a través de cuatro generaciones de consolas. Varios títulos recibirán optimizaciones, como soporte HDR, resoluciones 4K y demás. "Nuestro equipo continúa desarrollando innovaciones que se puedan aplicar a una lista seleccionada de títulos que los mejorarán aún más de lo que era posible cuando se crearon originalmente. Estas incluyen la capacidad de renderizar títulos con resoluciones aumentadas hasta 4K, brindando nuevas técnicas de reconstrucción de HDR a juegos que se desarrollaron años antes de que HDR existiera, aplicando filtrado anisotrópico para mejorar la calidad de imagen y creando formas de aumentar o duplicar la velocidad de cuadros de ciertos títulos".

Xbox Series X - World Premiere Trailer