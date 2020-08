El mando de control de PS4 será compatible con el juego en la nube de Xbox

Microsoft se encuentra actualizando datos relativos a la llegada en septiembre de su plataforma de juego en la nube xCloud, incluido en Xbox Game Pass Ultimate y, al mismo tiempo, también ha presentado una serie de nuevos mandos de control con soporte para la plataforma confirmando, de paso, la total compatibilidad con DualShock 4, el mando de PS4.

Lógicamente no será necesario comprar uno de los nuevos controladores xCloud para disfrutar del juego en la nube, se podrá usar el controlador inalámbrico Xbox (modelo estándar o Elite Controller) y también DualShock 4, algo que desde las oficinas de Redmond quieren dejar patente después de anunciarse que el mando de Sony no será completamente compatible con PlayStation 5, solo se podrá usar con juegos de PS4 corriendo en la nueva consola.

No está de más recordar que para el lanzamiento, xCloud permitirá acceso a más de 100 juegos, incluidos 'Minecraft Dungeons', 'Tell Me Why', 'Grounded', 'Wasteland 3', 'Sea of Thieves', 'Forza Horizon 4', 'Gears 5', 'Destiny 2', 'Yakuza Kiwami 2' y muchos otros, con producciones firmadas por Xbox Game Studios disponibles desde el primer día. La apertura oficial de los servidores tendrá lugar el 15 de septiembre: el servicio estará disponible en 22 países, incluido España, para todos los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate sin coste adicional.