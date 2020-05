PGA Tour 2K21: el nuevo simulador deportivo de 2K Games anuncia fecha de lanzamiento

Buenas noticias para los amantes del Golf Virtual, ya que 2K ha anunciado que no habrá que esperar mucho para echarle el guante a su nuevo juego de simulación 'PGA TOUR 2K21'. Desarrollado por HB Studios, responsables de 'The Golf Club 2019 Featuring PGA TOUR', la evolución de la franquicia se pondrá a la venta el próximo 21 de agosto para PlayStation 4, Xbox One, incluyendo Xbox One X, Windows PC en Steam, Nintendo Switch y Stadia.

Para la ocasión, la entrega contará con el profesional Justin Thomas como protagonista de portada, al que acompañarán otros 11 expertos que plantearán diversos desafíos en el Modo Carrera mientras compiten por el campeonato de la FedExCup. Del mismo modo se confirman 15 campos autorizados, personalización y equipación de marcas autorizadas, gráficos de última generación, secuencias de vídeo dinámicas y sistema de repeticiones; todo ello narrado por el conocido comentarista Luke Elvy y el analista Rich Beem.

Según apuntan desde la propia editora, 'PGA TOUR 2K21' está diseñado para jugadores de todos los niveles. Los principiantes podrán recurrir a tutoriales en tiempo real, crear sus propios greens y fairways con miles de opciones personalizadas o acceder a consejos y sugerencias de tiro. Por su parte los veteranos podrán perfeccionar su juego con Visión Pro, Control de distancia, Vista previa del putt y otras innovaciones. Para hacerte una idea de las posibilidades de la entrega, puedes echar un vistazo al tráiler de presentación.



PGA2K21 - Tráiler anuncio