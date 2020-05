Sony anuncia PlayStation Studios, el nuevo sello para los juegos exclusivos de PS5

Sony ha revelado la identidad de PlayStation Studios, un nuevo sello oficial en la estructura de Sony Interactive Entertainment Inc. que abarcará las producciones internas para PlayStation 5. La información se ha difundido desde los canales oficiales de la compañía en redes sociales, mostrando una escena de introducción de la marca identitaria que recuerda a la animación utilizada en las películas de Marvel (y por Xbox Game Studios).

El distintivo presenta el logotipo tradicional que identifica los productos de la familia PlayStation sobre un cuadrado, acompañado de la palabra "Studios" en mayúsculas. La secuencia animada cinematográfica muestra los símbolos asociados en el mando de control de las consolas de la casa con personajes icónicos que aparecen reflejados. La primera aparición se reserva al icónico Nathan Drake, de la franquicia 'Uncharted', seguido de Aloy, protagonista de 'Horizon Zero Dawn' y transcurre entre franquicias tan conocidas como 'Ratchet & Clank', 'God of War' y 'The Last of Us'.



Lanzamiento conjunto a PlayStation 5

La nueva marca se incluirá en los juegos exclusivos de Sony que harán su debut después de la llegada a los comercios de PlayStation 5. Sin embargo, el sello no solo estará presente en las producciones de los estudios de origen, también en proyectos financiados por Sony a terceros.

Los juegos exclusivos de desarrolladores como 'Naughty Dog', 'Insomniac Games' y 'Sucker Punch', por ejemplo, se arroparán dentro de la marca. Sin embargo, también tendrán el sello otros estudios bajo la dirección de Sony.

"Si nuestros estudios gestionan la producción de estos títulos y trabajan con un desarrollador externo, la marca PlayStation Studios acompañará al juego. No significa que hayamos comprado los derechos del desarrollador, solo demuestra que tratamos el proyecto como propio, pero en muchos casos, no adquirimos el estudio", concreta Eric Lempel, vicepresidente senior y jefe global de marketing de Sony. Posiblemente, esta política sea similar a la adoptada con 'Marvel's Spider-Man'. En ese momento, Insomniac Games no era un estudio propiedad del gigante japonés, pero el juego es exclusivo para PS4.



"Todos somos grandes admiradores de Marvel"

Según la compañía, el sello no está destinado a los próximos lanzamientos inmediatos de la compañía. Por lo tanto, la etiqueta no aparecerá en 'The Last of Us Part 2' y 'Ghost of Tsushima'. Tampoco se utilizará en la versión para ordenador de 'Horizon Zero Dawn', que se perderá la cuidada secuencia de estilo Marvel.

Hablando sobre el estudio de Disney, el ejecutivo de PlayStation se ha referido al parecido de ambas animaciones. Lempel, no niega la inspiración: "Todos somos grandes admiradores de Marvel, pero la motivación para crear la secuencia hay que buscarla en sus propios juegos. Uno de nuestros mejores títulos de todos los tiempos tiene un personaje de Marvel, Spider-Man. Pero el verdadero significado es hacer algo específico para nuestros juegos y nuestra industria", concluye el ejecutivo.

Según Lempel, la animación cambiará con el tiempo, se añadirán y variarán los personajes o franquicias con la llegada de los títulos con el sello PlayStation Studios. PlayStation 5 llegará al mercado a finales de año, acompañada posiblemente por los primeros juegos asociados a la nueva marca Sony.