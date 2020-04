Las Aventuras de Tintín, nuevo juego de ordenador y consolas

El editor francés Microids ha anunciado el desarrollo de un nuevo juego para PC y consolas inspirado en 'Las Aventuras de Tintin', la franquicia clásica creada en 1929 por Georges Remi, más conocido como Herge. Imbuido por los cómics originales, el proyecto se describe como un juego de acción y aventura que ofrecerá "un torbellino de situaciones y suspense".

El juego no solo contará con Tintín y su fiel perro Milú, sino también con figuras como el Capitán Haddock, Hernandez & Fernandez y el Profesor Tornasol. Conocido por su trabajo en el género de aventuras por la serie 'Syberia', Microids ya ha funcionado como licenciada para adaptar otras icónicas series de cómics, como por ejemplo 'Asterix & Obelix', 'Garfield' y 'Blacksad'.

En un comunicado de prensa, Stéphane Longeard, CEO de Microids, señala que "Los miembros de nuestro equipo son fanáticos del famoso reportero y harán todo lo posible para rendir un vibrante tributo a esta franquicia". El juego aún no ha recibido título, fecha de lanzamiento oficial o plataformas de lanzamiento específicas, pero si atendemos a las promesas de la desarrolladora, todos estos detalles y muchos más se revelarán próximamente.

La última ocasión que pudimos disfrutar del intrépido reportero belga fue hace algún tiempo, con 'The Adventures of Tintin: The Game'. Se lanzó el 21 de octubre de 2011 para Xbox 360, PlayStation 3, Wii, Nintendo 3DS y Windows PC. Una producción irregular que se produjo en torno a la película de Steven Spielberg con el mismo nombre.