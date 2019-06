Tres nuevos juegos llegan a PlayStation Hits

Sony ha confirmado que tres grandes éxitos exclusivos de PlayStation 4, como 'Horizon Zero Dawn: Complete Edition', 'God of War III Remasterizado' y 'Nioh' se unirán a los PlayStation Hits el próximo viernes 28 de junio. Si no conoces la línea, se trata de una selección de más de 30 grandes títulos para la consola que incluye desde aventuras hasta juegos para toda la familia a un precio rebajado y permanente.

Si no has tenido la oportunidad de probarlo, 'Horizon Zero Dawn' es un emocionante juego de acción RPG en el que el usuario se pone en la piel de Aloy, una joven cazadora proscrita que se embarca en un viaje por encontrar su destino entre los restos de su pasado. La historia está ambientada en un mundo post-apocalíptico en el que la naturaleza se ha adueñado de las ruinas de una civilización olvidada y los restos de la humanidad viven en tribus de cazadores recolectores. Las máquinas, criaturas mecánicas de origen desconocido, han arrebatado el dominio de la tierra a los humanos, que tienen que hacerles frente con la ayuda de la tecnología.

También podemos hacernos con 'God of War III Remastered', donde nos ponemos en la piel de Kratos, el fantasma de Esparta, en su viaje por la antigua Grecia en busca de venganza. Su sed de sangre le llevará desde el inframundo al olimpo sembrando el caos, aplastando a sus enemigos y masacrando a los dioses que lo traicionaron.

'Nioh' es un action RPG inspirado en la historia de Japón y los samuráis. La obra nos propone meternos en la piel del protagonista, William, en su lucha contra otros guerreros y criaturas sobrenaturales en una misión ambientada en el siglo XVI.

