'Red Dead Online' anuncia un periodo gratuito para PS4

Rockstar Games continúa trabajando sin descanso para mejorar las características de la Beta de 'Red Dead Online', el componente multijugador de 'Red Dead Redemption 2'. Buena prueba de ello es la última y ambiciosa actualización que ha recibido el modo online, que permitirá un mundo más vivo y vibrante. Con esta actualización, por tanto, la vertiente de juego abandonará el periodo de pruebas.

La primera novedad la encontramos sobre las nuevas misiones en A Land of Opportunities, tanto para jugadores con honor, como para quienes no lo tengan. Aquí los usuarios podrán ayudar a LeClerk a descubrir la verdad tras del asesinato de su marido. Además, los vaqueros que hayan seguido el camino honesto lucharán contra la pandilla Del Lobos y podrán ayudar al Marshall Tom Davis a salvar a Valentine. Por otro lado, si has decidido seguir la senda de los pistoleros, que otorga más honor, te enfrentarás a la banda de los Del Lobo y ayudarás al comisario Tom Davies a salvar a Valentine y su propio pellejo.

Por el contrario, si has decidido ser un forajido, tendrás que burlar a los agentes de la ley para ayudar a Samson Finch en un robo a mano armada y llevar a cabo una serie de peligrosos atracos en el banco de Saint Denis. Ambas sendas conducen a una reunión con un peligroso rival en Blackwater.

Las misiones Free Roam también se han expandido con nuevas actividades de diversa índole. En la misma línea, ahora la pesca competitiva aparecerá como un desafío bajo demanda de Posse Versus Challenge. Otro detalle interesante es que también encontrarás lugares donde podrás jugar al póquer con hasta otros 6 jugadores y para ir resumiendo, también habrá eventos dinámicos que ayudarán a afianzar un mundo abierto más intenso y orgánico.

Las actualizaciones también amplían las mejoras al radar del jugador y la visibilidad ya implementadas en febrero, con el fin de crear medidas más inteligentes y fiables para mitigar las molestias de otros jugadores. El sistema de hostilidad registra el comportamiento agresivo en ambos estilos de juego y hace que los demás puedan ver a los jugadores hostiles para cubrir las necesidades de los jugadores que quieren huir de quienes suelen atacar o matar a los demás mientras juegan en el Modo Libre.

Al igual que antes, los iconos de los jugadores cambian de color, pasando de azul oscuro a rojo si continúan siendo hostiles. Los enemigos aparecen señalados mediante un icono parpadeante de color rojo intenso. Con la actualización, el nivel de hostilidad o las recompensas de los jugadores no aumentarán por defenderse de un jugador cuyo icono lo etiquete como enemigo, o por matar a jugadores con un nivel de hostilidad alto. Si un jugador ataca a otro, no será etiquetado como enemigo para todo el mundo, sino solamente para el jugador al que ha atacado, quien no recibirá una penalización por responder a la agresión.

Puedes ver el nivel de hostilidad actual en el menú del jugador. A medida que aumenta tu hostilidad, tu icono se volverá más visible en los radares de los demás jugadores a mayor distancia y reaparecerás cada vez más y más lejos del lugar en el que moriste. En el nivel más alto de hostilidad, reaparecerás en una región diferente.

La hostilidad no aumentará en eventos como los del Modo Libre, las misiones del Modo Libre, los modos Enfrentamiento o las carreras. Tu nivel de hostilidad no aumentará en enfrentamientos JcJ relacionados con misiones del Modo Libre si el estilo de juego es ofensivo, pero aumentará si atacas a jugadores que no estén involucrados en esa misión.

Esta actualización también marca la llegada del modo Overrun Showdown donde los jugadores tienen que marcar su territorio e intentar conquistar el de sus enemigos. El ganador será el que consiga más terreno al terminar la partida.

Para finalizar, te recordamos que Rockstar Games ha anunciado que se podrá jugar a 'Red Dead Online' en PlayStation 4 sin la necesidad de tener suscripción activa de PlayStation Plus hasta el 27 de mayo.