'Subverse': el videojuego erótico de guerras espaciales explota en Kickstarter

El caso de 'Subverse' ha despertado un interés por encima de lo considerable. Definitivamente, hay un sector de usuarios que demanda juegos subidos de tono, con un carácter erótico e incluso pornográfico. El proyecto que ninguna gran distribuidora se ha atrevido a apoyar, ha logrado recaudar 1.8 millones de euros en su salida a Kickstarter.

Studio FOW, impulsores y desarrolladores del asunto, no lo esconden: "Subverse es un juego para adultos, un título de batallas espaciales con una peculiaridad, la presencia de chicas guapas en el equipo que puedes reclutar para realizar cualquier tarea. ¿Quieres intentar seducirlas para conseguir algo más?" asegura un portavoz de la empresa con experiencia en la producción de películas porno animadas por ordenador que, a menudo, parodian personajes de videojuegos y cómics. Pero 'Subverse' es el primer intento de la compañía por desarrollar un producto interactivo completo que combinará elementos clásicos de los JRPG y disparos sobre una trama de ciencia ficción.

El proyecto ha recaudado en menos de 14 horas, 1.8 millones de euros sobre una solicitud inicial que no superaba los 116.000 euros, una acogida que ha logrado situar la iniciativa entre los 22 juegos financiados con mayor éxito en la historia de la plataforma de micro-mecenazgo, junto a producciones como 'Kingdom Come Deliverance', 'shenmue 3', 'Divinity Original Sin 2' o 'Pillars of Eternity'.

El juego nos invita a explorar docenas de sistemas estelares y cientos de planetas para encontrar todo tipo de misiones, anomalías y otras cosas interesantes, como atractivas cazadoras de recompensas. La propia desarrolladora describe a la perfección que puedes esperar de 'Subverso': "¿Cansado de los juegos hentai de mierda, que no requieren ningún esfuerzo? Pues accede a 'Subverso': una experiencia de juego para PC de la vieja escuela para adultos exigentes, desarrollada desde cero por un equipo experimentado de asquerosos pervertidos. Desarrollado con la última tecnología de Unreal Engine 4, descubrirás un Studio FOW como no lo has visto antes. Las bellas chicas presentadas y la calidad cinematográfica de nuestra marca registrada también han recibido el tratamiento de próxima generación."

No lo niegues, ya te ha picado la curiosidad. Bueno, pues 'Subverse' ya tiene una página en Steam, donde los desarrolladores han publicado los requisitos mínimos y necesarios para ejecutar el juego, que se localizará en varios idiomas además del inglés. Se espera que el lanzamiento se produzca solo para PC en 2020, con una versión de Acceso Anticipado que comenzará en verano de 2019.

